Febrero empezó “Fresco” en el Primer Viernes

La diversidad se hizo presente en el Primer Viernes, el 1 de febrero, durante una jornada que tuvo como consigna principal, resaltar la frescura de las colaboraciones emergentes. El trabajo de la comunidad creativa del Sur de Nevada se fortalece con el aporte de nuevas propuestas, técnicas y perspectivas.

La artista Karma Reyes, nacida en Las Vegas, mostró parte de sus obras, en las que destacan los acrílicos y las acuarelas. Ella se encargó de estelarizar la legión de arte que dio “frescura” al First Friday, un festival callejero y de galerías que cada día gana más adeptos.

El entretenimiento –vivo- fue proporcionado por Cristian Uribe, HaleAmanO y Post Noble. El escenario principal se colocó en el extremo sur del estacionamiento de Art Way, con la mayoría de los artistas y vendedores en First Street, extendiéndose hasta la avenida Hoover, lo que demuestra que el Primer Viernes se ha consolidado en el gusto popular.

Un toque artístico con Melisa Pacheco.

“Desde muy niña recuerdo que siempre he tenido la inquietud de tener un lápiz o crayones a mi alcance. Pero no fue sino hasta hace unos años que empecé a utilizar pinturas acrílicas para plasmar mis ideas en la tela”, comentó en charla con El Tiempo Melisa Pacheco, una joven que nació y pasó sus primeros años en el Condado de Orange, California, pero actualmente reside y trabaja en su estudio en Las Vegas.

Melisa ha recibido buenos comentarios por su propuesta artística, ya que su objetivo es crear piezas que abarquen a la mujer, la fuerza, la confianza en sí mismas e inspirar a todas las artistas emergentes.

“Tengo dos años y medio en esta ciudad, antes estuve en Nuevo México. Mi técnica sobre la pintura de aceite ha sido bien aceptada por la gente que conoce mis obras, de hecho, he realizado trabajos (aportes) para iglesias, entidades no lucrativas, me gusta dar talleres dirigidos a los niños”, acotó orgullosa de su colaboración con la gente, con la comunidad a la que admira y plasma por medio de su trabajo artístico.

Adicionalmente, explorando un poco de sus dotes magisteriales, Melisa ofrece clases de pintura en su estudio Artistic Touch Gallery, que se localiza en el 107 E. Charleston Suite 205, Las Vegas, Nevada 89104, donde la gente –de todas las edades- puede disfrutar de las sesiones que ella denomina: “Drink!, Party!, Paint!”.

“Si andas buscando algo divertido y creativo para hacer en Las Vegas, llámame y coordinamos una clase de pintura, si nunca has pintado –no te preocupes- yo te guiaré paso a paso a través del proceso de la creación de tu propio lienzo, tu propia obra de arte”, invitó a los lectores de El Tiempo, destacando que “Nos Vamos a divertir, te lo aseguro”.

La artista fue profesora por siete años, posteriormente se dedicó a dar terapia ocupacional, “la verdad no me había dedicado a fondo a esta maravillosa disciplina, si observas –y señala a un hermoso caballo pintado en una de las paredes de su estudio-, mis propuestas han evolucionado poco a poco, sin embargo, aunque ahora lo hago formal, sigo considerándolo como un hobbie que disfruto enormemente”, externó.

Para más información consulte artistictouchbymelisa@gmail.com

First Friday Foundation, es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3.