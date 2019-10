Los Recoditos actualmente se encuentran promocionando su nuevo sencillo “Perfecta” en México y los Estados Unidos. Estelarizaron la noche de apertura en la Feria Las Vegas 2019. Jueves 26 de septiembre de 2019 en el Silver Nugget. Foto El Tiempo.

“Esta va por ti” es la más reciente producción videográfica de Los Recoditos. Jueves 26 de septiembre de 2019 en el Silver Nugget. Foto El Tiempo.

Cuarto de Milla compartió el escenario con Los Recoditos en la noche de apertura en la Feria Las Vegas 2019. Jueves 26 de septiembre de 2019 en el Silver Nugget. Foto El Tiempo.

Banda Desierto se encargó de amenizar la noche de apertura en la Feria Las Vegas 2019. Jueves 26 de septiembre de 2019 en el Silver Nugget. Foto El Tiempo.

Los Recoditos actualmente se encuentran promocionando su nuevo sencillo “Perfecta” en México y los Estados Unidos. Estelarizaron la noche de apertura en la Feria Las Vegas 2019. Los Recoditos es una agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, México formada en 1989 y debe su nombre a la Banda El Recodo ya que el Sr. Cruz Lizárraga (q.e.p.d.) fue quien les otorgó el nombre y los apadrinó al inicio de su carrera. Jueves 26 de septiembre de 2019 en el Silver Nugget. Foto El Tiempo.

Banda Los Recoditos se presentó en el Silver Nugget de esta ciudad, donde brindaron un concierto que, para muchos, se convirtió en una noche inolvidable. Los jóvenes estelarizaron la apertura de la Feria Las Vegas 2019, un evento que contó con la participación de Cuarto de Milla, Meño Lugo, Luis Barraza, Bryan Salcedo y Banda Desierto, el jueves 26 de septiembre. Mientras que el viernes 27 se presentaron los locales Banda Zacatecana de don Tony Flores, Ruleta Norteña, La Nueva Onda Norteña y Brío Norteño; el sábado 28 la gente bailó al ritmo de la música de Los Gurruminos de la Banda, la Banda Arkángel R-15 y Retoños del Río y, para cerrar con broche de oro, el elenco del domingo 29 estuvo constituido de la Banda Zacatecana de don Tony Flores, Los Gurruminos de la Banda, El Nuevo Sentido, Los Hermanos Padilla de Durango y Torre 702.

“Me llamo Mayra González, soy originaria de Arandas, Jalisco, pero crecí en Guadalajara, antes de venir a radicar a Las Vegas”, compartió la flamante Reina de la Feria Las vegas 2019. La joven fue seleccionada mediante una eliminación que se llevó a cabo en cinco etapas, “participé en cinco oportunidades, durante cinco años, de hecho, me había mentalizado a no participar más, pero en esta ocasión me adjudiqué el cetro y eso me hizo feliz”, explicó. El concurso de selección se efectuó en agosto del presente año y la joven Mayra González venció a más de 20 chicas de distintos orígenes. “Soy mexicana, estoy muy orgullosa de mis raíces. Competí en un lugar donde había puras americanas y representé a mi país con mucha dignidad”, dijo recomendando a todas las chicas que “no se den por vencidas, su belleza es interior, la belleza del corazón no se puede medir, no permitan que nadie les robe sus sueños, ustedes pueden hacer todo lo que se propongan en la vida, todo lo que deseen”.

Por su parte el ayuntamiento de North Las Vegas estuvo representado por el concejal Isaac Barron, quien manifestó al respecto, en entrevista exclusiva con El Tiempo que “nosotros básicamente les extendimos el permiso para que se realice la feria, estuvimos pendientes de que todas las licencias estuvieran en orden, dado que este tipo de eventos conglomeran a muchas personas. La verdad no esperábamos tanta gente, es la primera vez que acude un aforo tan numeroso en North Las Vegas, hemos tenido eventos más chicos en el Craig Ranch Regional Park, e incluso en el Broadacres, pero esta noche tenemos 15 mil personas, es increíble”, manifestó emocionado el funcionario destacando que “vamos a reconocer al casino como empresarios del mes, durante una sesión ordinaria en el concilio. Siempre hemos dicho que, la llave para el desarrollo de North Las Vegas es el mercado latino, y esto es una prueba del elevado consumo, del poder de compra que tiene el hispano”.