Festival de cómics y animadores

El festival “Vegas Valley Comic Book” (VVCBF, por sus siglas en inglés) es un evento anual gratuito producido por el Distrito de Bibliotecas de Las Vegas-Clark County. El sábado 6 de noviembre de 2021 en la Biblioteca del Condado Clark. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El festival “Vegas Valley Comic Book” atrajo a escritores de cómics y televisión de la talla de Amy Chu (DOTA: Dragon’s Blood, Poison Ivy). El sábado 6 de noviembre de 2021 en la Biblioteca del Condado Clark. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El festival “Vegas Valley Comic Book” atrajo a escritores de cómics y televisión de la talla del escritor de cómics Russell Lissau (Batman: War Games, The Hardways) y Daily Cloud Comics. El sábado 6 de noviembre de 2021 en la Biblioteca del Condado Clark. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El VVCBF, que se lleva a cabo el primer sábado de noviembre y presenta editores, proveedores, proyecciones de películas, paneles, música en vivo, actividades para niños, invitados especiales y mucho más. El sábado 6 de noviembre de 2021 en la Biblioteca del Condado Clark. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

“Disfrutamos de talleres interactivos, música en vivo y mucha diversión para todas las edades; en particular mis niñas estuvieron felices de que las haya traído al festival”, comentó a El Tiempo Tamara, una ama de casa que disfrutó con su familia de las amenidades que ofreció el 13avo aniversario de “Vegas Valley Comic Book Festival”, efectuado el sábado 6 de noviembre de 2021.

Después de la interrupción del año pasado debido a la pandemia, el Distrito de Bibliotecas de Las Vegas-Condado Clark recuperó el festival “Vegas Valley Comic Book” (VVCBF, por sus siglas en inglés), ahora en su decimotercer año en la Biblioteca del Condado Clark, ubicada en 1401 E. Flamingo Road.

El evento se llevó a cabo de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. con la entusiasta participación de una gama completamente nueva de programación y divertidas actividades que permitieron la integración familiar alrededor de los cómics y los “geek”.

Al ingresar a la zona de exhibición, la gente recibía un folleto informativo con un mapa de localización de los expositores, entre los que destacaron escritores de cómics y televisión de la talla de Amy Chu (DOTA: Dragon’s Blood, Poison Ivy); el creador &escritor de cómics web, Alan Evans (Rival Angels, The Dreamer); el escritor de cómics, Russell Lissau (Batman: War Games, The Hardways); el traductor, folclorista &escritor de cómics, ganador del premio Eisner, Zack Davisson (Demon Days: X-Men, Wayward); y el escritor de cómics nominado por los premios Eisner y Harvey, Mark Russell (Fantastic Four: Life Story, God Is Disap), entre muchos otros.

De hecho, la interacción de creadores con el público fue un acierto por parte de los organizadores, ya que la gente pudo adquirir cómics, juguetes y otros artículos de colección, en los numerosos puestos de vendedores en el mercado del patio, así como también conocer artistas, escritores y editores independientes en el área de salones múltiples, denominado el “Artist Alley”.

Hubo abundantes actividades -para todas las edades-, incluida la creación de manualidades, el arte corporal y el regreso del “District Artz Community Painting Project”.

El calendario de programación incluyó talleres de dibujo y escritura, charlas sobre la autoedición y la actuación de voz, y una proyección del documental “Looking for Leia”.

Otros aspectos destacados fueron “A History of the Marvel Universe in Five Objects” del autor ganador del Eisner, Douglas Wolk, además de una actuación musical de Bonnie Gordon.

En el patio, adyacente a la biblioteca, sobre la calle, se instalaron camiones de venta de alimentos que proporcionaron bocadillos y bebidas en la acera durante toda la jornada.

La entrada al “Vegas Valley Comic Book Festival” es siempre gratuita y abierta al público.

De acuerdo con las autoridades sanitarias y acatando el mandato del estado, se requirió que la gente usara cubre-bocas dentro de la biblioteca, independientemente del estado de vacunación.