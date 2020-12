Fiestas (más o menos) en la Ciudad del Pecado durante la pandemia

diciembre 31, 2020 - 10:51 am

Jodi Harris, propietaria de una empresa local de eventos y entretenimiento, y conocida como la "CEO de la diversión", tiene previsto prender fuego a una colección de calendarios temáticos del año 2020 y otros recuerdos en su patio trasero en la víspera de Año Nuevo para conmemorar el paso del tumultuoso año. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El doctor Fermín Leguen, Jefe de Salud en funciones del Distrito de Salud del Sur de Nevada, habla con los medios de comunicación sobre cómo el COVID-19 está impactando a los latinos en la Oficina del Distrito de Salud del Sur de Nevada en Las Vegas el miércoles, 13 de mayo de 2020. (AP Photo / Las Vegas Sun, Wade Vandervort, Pool)

Peter Guzmán, presidente de la Latin Chamber of Commerce, habla durante una conferencia de prensa anunciando un nuevo programa de subvenciones destinado a ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro en Las Vegas el miércoles, 14 de octubre de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

P Moss posa para una foto en su bar el miércoles, 9 de mayo de 2018, en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

¡La “CEO de la Diversión” está lista para prender fuego al 2020!

Jodi Harris está recopilando todo lo que puede encontrar con referencia al actual año de locos: calendarios, agendas diarios, incluso esas novedosas gafas de Nochevieja que los juerguistas usan en contra de un mejor juicio de la moda.

Propietaria de la productora de eventos y entretenimiento de Las Vegas, Sight & Sound Events, Harris ha estado llenando el almacén de su compañía de todos ellos.

A las 11:55 p.m. del 31 de diciembre, planea encender un cerillo.

“Vamos a tomar todo lo que tenga ‘2020’ y vamos a empezar una fogata”, dice Harris. “Vamos a quemarlo todo”.

Todavía está decidiendo qué canción de Van Halen sonará durante las festividades: “On Fire” o “Fire in the Hole”.

“¡Hasta nunca 2o2o!”, expresa.

Sí, ha sido ese tipo de año. Doce meses de interrogantes que culminan con una última rascada en la cabeza: en una ciudad famosa por celebrar algunas de las fiestas de fin de año más grandes y fastuosas del mundo, ¿cómo se celebrará exactamente en Las Vegas el fin de un año que no vale la pena celebrar?

Para algunos, la noche será tan tranquila como los meses anteriores, enclaustrada en casa, distanciando socialmente el 2020.

“Este año ha sido tan horrible en tantos niveles, que sólo quiero que termine”, dice P Moss, autor de ficción criminal y propietario del bar Double Down Saloon en Las Vegas. “Voy a ver mi película favorita (“The Killing” de 1956) y me voy a acostar temprano. Luego espero un nuevo amanecer cuando me levante”.

Don Miller, gerente de comunicaciones de la organización sin fines de lucro HopeLink del sur de Nevada, agrega: “Como la mayoría, seré más feliz cuando esta amenaza de pandemia termine, pero sé que el tic-tac de un reloj no es la respuesta. Estaré en casa con mi perro, ambos nos alegraremos de que no haya tantos fuegos artificiales este año”.

De cualquier manera, no se puede negar el significado de esta noche de fiesta para esta ciudad fiestera.

“La Nochevieja es muy importante para nosotros aquí en Las Vegas, ya que nuestras habitaciones y nuestros hoteles están llenos hasta el tope”, señala Peter Guzmán, presidente de la Latin Chamber of Commerce de Las Vegas. “Me entristece que tal vez no sea así este año, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ahora para no tener que estar hablando de esta noche de Nochevieja el próximo diciembre”.

Guzmán planea despedirse de este caos de año con un gesto. “Voy a despedirme con el dedo”, se ríe.

Una rara noche libre

Alissa Kelly, directora de la empresa PR Plus de Las Vegas, ha pasado las últimas 20 vísperas de Año Nuevo trabajando en el Hard Rock Hotel y el Palms.

Un año abrió el Club 40/4o de Jay-Z, con el rapero ayudándola con la decoración.

“No hay muchas veces que se pueda contar el año nuevo en el patio del Palazzo con Beyonce, Jay-Z y LeBron James”, recuerda Kelly. “Fue una noche muy interesante”.

Ahora, ella tendrá la noche libre sólo por cuarta o quinta vez en este siglo, estima.

Kelly no está sola.

Ya que Año Nuevo es un evento muy importante aquí, un número significativo de residentes de Las Vegas están acostumbrados a trabajar esta noche, hasta ahora.

“Por primera vez en mi carrera profesional, no me presentaré para cantar”, dice el veterano cantante, Sonny Charles. “Mi esposa, Sarah, y yo nos quedaremos en casa con una botella de champán”.

Para muchos en la vida nocturna local y la industria del entretenimiento, la noche de Año Nuevo es tan lucrativa como agitada.

“Es una noche muy ocupada para cualquier artista independiente, y siempre la tomas porque te pagan el doble, a veces el triple de lo normal”, explica la cantante, bailarina y corista, Kady Heard.

Jason Whaley, presidente del negocio de renta de cabinas fotográficas de Las Vegas, Smash Booth, alega que su compañía ha trabajado cada Nochevieja desde su creación en 2013.

“El Año Nuevo es típicamente un día de producción más grande que también cuesta más”, señala, “lo cual esperamos y con lo que contamos”.

Smash Booth compensará la lenta Nochevieja de este año ofreciendo una cabina virtual de Nochevieja de cortesía al que se puede acceder a través de tu dispositivo móvil.

“Al menos le da a la gente algo divertido qué hacer para conmemorar el cambio de año, ya que la gente está atrapada en casa”, señala Whaley.

Para aquellos que atípicamente tienen la Nochevieja para ellos mismos, es una especie de “ten cuidado con lo que deseas”, explica Kelly. “Cada año tienes que trabajar en Nochevieja, y dices, ‘Vaya, ojalá un año pudiera tener el Año Nuevo libre’. Aquellos de nosotros que lo tenemos libre este año por culpa de COVID esperábamos poder tener un Año Nuevo cuando las cosas todavía estaban sucediendo y podíamos salir y divertirnos con los amigos o la familia”, dice Kelly. “Pero no hay nada de malo en intentar hacer una noche especial en casa y simplemente celebrar el final de este año, aunque sabemos que cuando nos despertemos al día siguiente, no será muy diferente. Es sólo esa ceremonia de introducir algo de energía fresca”.

“Con todos los giros de la trama de 2020, ha sido agradable tener un lugar tan cerca de la ciudad para poder relajarse y sentir un poco de calma”, dice. “Las Vegas puede ser una ciudad tan desbordante de distracciones a veces, que puede ser fácil pasar por alto algo de la increíble naturaleza y el senderismo que tenemos a nuestro alrededor. Definitivamente he hecho el 2020 acerca de tomar tiempo para explorar un lado de Las Vegas que desearía haber tenido presenta hace mucho tiempo, y espero mantener esa curiosidad hasta el 2021”.

El final de cualquier año conlleva un grado de reflexión. Eso se amplificará para aquellos que continúen soportando las consecuencias de la pandemia en curso.

“Este ha sido un año muy terrible, muy triste, debido a las muchas pérdidas que han sufrido las familias”, dice el doctor Fermin Leguen, jefe de salud en funciones y jefe médico del Distrito de Salud del Sur de Nevada. “Tenemos que celebrar las vidas de quienes perdimos por la pandemia, y sus contribuciones a todos nosotros. Vivir esta Nochevieja va a ser una mezcla de una experiencia triste, pero también de ser optimista sobre el futuro”.

Para Peter Guzmán, es simple: Celebrar un Año Nuevo de bajo perfil en el 2020 por mucho tiempo dentro de 12 meses.

“Creo que cuanto más hagamos de manera responsable esta Nochevieja nos ayudará a lograr nuestro objetivo final, que es tener la mayor fiesta que jamás hayamos tenido en Nochevieja el próximo diciembre”, señala Guzmán.

“Volveremos como en los locos años veinte”, predice, “pero tenemos que superar esto”.

