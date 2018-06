René Ortíz “Trophy Boy”, presenta su nuevo material discográfico titulado: Fruta prohibida. Foto Cortesía.

René Ortíz nació en San Miguel el Alto, Jalisco y reside en esta ciudad desde hace varios años. Foto Cortesía.

El cantante local, René Ortíz, lanzó su nuevo sencillo titulado Fruta prohibida por medio de las principales plataformas de difusión, así como en las redes sociales, con extraordinaria respuesta de sus seguidores.

El sencillo, producido por Crónica Records, ya tiene miles de adeptos, que se identifican con el ritmo y el contenido de la canción.

“Este material se puso a consideración de la gente desde el dos de junio”, comentó el cantante, en una entrevista concedida a El Tiempo.

René Ortíz nació en San Miguel el Alto, Jalisco, México, es hijo de los señores Raúl Ortíz y María del Carmen Padilla, ambos fallecidos. Realizó sus estudios de preparatoria en El Dorado y cursó dos años de comunicaciones en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV, por sus siglas en inglés).

“Siempre me fascinó poder hablar con las personas, poder ayudarles. Soy un muchacho que me gusta estudiar, trabajar e ir al gimnasio, pero más que todo me apasiona la música y eso es lo que ahorita estoy haciendo con mucha ilusión”, destacó.

“Cuando tenía 17 años, antes de mi graduación, me informaron que mi mamá estaba grave en México, la vida decidió quitármela, desde entonces llevo un dolor en mi corazón que me ha dificultado concentrarme en otras cosas, pero también me ha ayudado a superarme, porque hago cosas que a ella –con toda seguridad- le hubiera gustado ver en vida. Se sentiría orgullosa de mi”, agregó.

María del Carmen Padilla tuvo un accidente en el tobillo, la operaron en un hospital, pero se complicó porque se infectó con una bacteria muy agresiva. Ella sufrió una convulsión a consecuencia del medicamento que le pusieron para combatir la infección. “Volé de inmediato a México, después de no haberla visto en dos años, pude estar con ella los cinco días que duró su agonía. Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años, esa fue la razón por la que vine a estudiar a los Estados Unidos y, desde entonces, al iniciar mis actividades, me encomiendo a ellos y les pido que me sigan bendiciendo desde el cielo”, compartió el talentoso joven.

Para René mantener la cabeza fría, con los pies firmes en la tierra, no ha sido labor sencilla, sin embargo, los lazos morales que le inculcaron lo inspiran a realizar su mejor esfuerzo para dignificar a su familia. Su padre fue militar en Estados Unidos y se llevó a su familia porque deseaba que recibieran una buena educación en la tierra de María del Carmen Padilla, con quien procreó a sus dos hijos.

“Estudia hijo, para que no tengas que exponer o desgastar tu vida en el frente de batalla o en empleos no bien remunerados,” eran los consejos de su padre, quien formó parte de la Legión de Honor, por haber combatido en la segunda guerra mundial.

Siempre les recomendaron ganarse la vida de manera honrada, con valores, con tradición y atentos a la transformación social.

Sobre el sencillo, la Fruta prohibida, señaló “gracias a mis tíos Oscar y Angélica González, que siempre han apoyado mis canciones, es que me decidí a grabar con la gente de Crónica Records. Este es mi tercer material y me siento muy contento de poder seguir avanzando en estos proyectos”.

“Al escuchar sus propuestas le sugerí que intentara materializar sus canciones y, de inmediato se generó un clik entre ambos”, dijo por su parte Amparo López, presidenta del sello local Crónica Records.

La primera canción del también conocido como Trophy Boy, por el carisma y magnetismo que irradia, fue En mi camino, luego, en la segunda, se consolidó como Chico Trofeo.

En el terreno musical el joven también ha recibido apoyo de gente como su productora, que continuamente lo motiva a mejorar en su estilo.

“Le agradezco mucho a la gente, a mis amigos, e incluso a productores como Mike González porque sin ellos, las canciones no tuvieran el impacto deseado”, destacó.

El estilo de Ortiz oscila entre el hip hop, con rasgos de rap, es sin dudas, música dirigida a la juventud moderna.

El video de la canción contará con la participación de la talentosa Marlene Núñez, quien ha concursado en programas televisivos especializados en entretenimiento.