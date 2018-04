Gael García regresa a TV con nuevos capítulos de “Mozart in the Jungle”

El actor mexicano Gael García Bernal regresa a la pantalla chica a principios del mes con el estreno de la cuarta temporada de “Mozart in the Jungle”, serie ganadora del Emmy y Golden Globe.

ARCHIVO.- El cineasta y actor Gael García Bernal se encuentra filmando en San Gregorio, Xochimilco, su próxima película "Chicuarotes" y afirmó admirar el talento alucinante y poderoso de Guillermo del Toro, por lo que auguró que al menos en la categoría de Mejor Director obtendrá su primer Oscar por "La forma del agua", película multipremiada. México, 15 Ene. 2018 (Notimex-Especial). NOTIMEX/FOTO/ESPECIAL/COR/ACE/

Inspirada en la autobiografía del oboísta Blair Tindall, “Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music” (2005), García Bernal interpreta a “Rodrigo”, un talentoso y excéntrico director de orquesta.

La nueva entrega, que mostrará cambios radicales en la Sinfónica de Nueva York, estará conformada por 10 capítulos de media hora cada uno, se informó en un comunicado.

La orquesta se reagrupará, el maestro “Rodrigo” y su protegida “Hailey” navegarán la siguiente etapa de una relación complicada por ambiciones encontradas, el conductor destituido “Thomas” comenzará a trabajar con una orquesta rival y la violoncelista líder “Cynthia” descubrirá una nueva pasión inesperada.

“Mozart in the Jungle”, que retrata con una mirada peculiar, divertida y provocativa la vida privada y pública de los miembros de la Sinfónica de Nueva York, estrena su cuarta temporada el lunes y se transmitirá de lunes a viernes a las 15:30 horas a través de Fox Life.

