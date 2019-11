Grammy Latino celebró 20 años de historia

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue protagonizado por la dinastía Fernández. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Juan Luis Guerra obtuvo el Grammy Latino en la categoría de “Mejor álbum tropical” por “Literal”. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Juan Luis Guerra obtuvo el Grammy Latino en la categoría de “Mejor álbum tropical” por “Literal”. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Juanes recibió el reconocimiento de “Persona del año”. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

La mexicana Thalía fue reconocida con el “Premio de la presidencia”. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue protagonizado por la dinastía Fernández. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Alejandro Sanz fue uno de los talentos premiados. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

La mexicana Thalía fue reconocida con el “Premio de la presidencia”. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Ximena Sariñana ofreció su talento sobre el escenario. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Rosalía obtuvo tres Grammy Latino y se proyecta con un futuro prometedor en la música latina. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Rosalía obtuvo tres Grammy Latino y se proyecta con un futuro prometedor en la música latina. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Kevin Winter / Getty Images para LARAS)

Rosalía obtuvo tres Grammy Latino y se proyecta con un futuro prometedor en la música latina. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. (Foto Gabe Ginsberg / Getty Images para LARAS)

Distintos artistas desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Andrés Calamaro recibió dos premios en las ceremonias no televisadas. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintos artistas desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintos artistas desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Mariachi Sol de México acompañó a la dinastía Fernández en su intervención musical. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Mariachi Sol de México acompañó a la dinastía Fernández en su intervención musical. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintos artistas desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Enrique Campos recibió una nominación al Grammy Latino. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintos artistas desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintos artistas desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintos artistas conversaron con los medios de comunicación tras recibir sus premios. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintos artistas conversaron con los medios de comunicación tras recibir sus premios. Jueves 14 de noviembre de 2019 en MGM Grand Garden Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La vigésima entrega del Grammy Latino se llevó a cabo exitosamente el jueves 14 de noviembre en la MGM Grand Garden Arena, lugar donde se reconoció el trabajo artístico de los mejores exponentes de la música latinoamericana en la actualidad.

El espectáculo inició en punto de las 5:00 p.m. (hora local) con un número musical dedicado a leyendas de la música latina como Celia Cruz (La vida es un carnaval), Juan Gabriel (Querida), Joan Sebastián (Gloria) y Gustavo Ceratti (De música ligera). Este popurrí fue protagonizado por estrellas de la talla de Olga Tañón, Ricky Marín, Natalia Jiménez, Beto Cuevas, Draco Rosa, Carlos Rivera, entre otros.

“Este año, aparte de estar cantando esta noche en este ‘opening’ que fue tan importante para homenajear a los más grandes exponentes de nuestra música, estaré cerrando el año con el concierto más grande que daré fuera de mi país, será en el Hipódromo de Palermo en Buenos Aires”, declaró Carlos Rivera tras su participación.

El programa fue conducido por Ricky Martín, quien recordó que en la primera edición del Grammy Latino tuvo la oportunidad de cantar junto a Celia Cruz y Gloria Estefan. El intérprete de “La copa de la vida” estuvo acompañado en la conducción por Paz Vega y Jocelyn Sánchez.

El primer premio de la gala televisada fue para Juan Luis Guerra, quien con “Literal” obtuvo el Grammy Latino en la categoría de “Mejor álbum tropical”.

“Creo que hay una búsqueda constante del músico y eso es importante, en mi caso siempre estoy tratando de escuchar música de nuevos exponentes y diferentes géneros. Hay algunas cosas musicales que tengo en proyecto, como lo es la música para una película y quizá hacer algunos trabajos sinfónicos, creo que sería un aporte para mi carrera”, comentó Guerra ante los medios de comunicación tras recibir su reconocimiento.

Dicen que “El rock es cultura” y eso lo reflejó Draco Rosa al ganar la categoría de “Mejor álbum de rock” por su disco “Monte sagrado”. El artista dedicó el reconocimiento a su esposa e hijos.

“Para mí es un gran logro y tengo que agradecer a una persona en Sony que me permitió seguir siendo aventurero y explorador entre la música, encontré una vitalidad. Realmente estoy aquí sin ninguna bandera, me gusta la música y celebró a quien toma riesgos”, dijo Draco Rosa.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la dinastía Fernández subió al escenario para interpretar un popurrí de música mexicana. Don Vicente, Alejandro y Alex provocaron que el público se pusiera de pie para aplaudir su participación al lado del Mariachi Sol de México.

“Con Vicente ya hemos convivido varias veces per teníamos como 13 años sin verlo. Es algo muy bonito”, mencionó el director del Mariachi Sol de México, José Hernández, quien junto a su compañero Jorge Contreras compartieron en exclusiva con El Tiempo su sentir por este momento.

“Es un orgullo, cuando empezó a cantar su voz sigue súper linda y hasta ganas dan de llorar”, acotó Contreras.

Otros artistas galardonados durante la noche fueron: Bad Bunny como “Mejor álbum de música urbana” por “X100pre”; Pedro Capó y colaboradores como “Canción del año” por “Calma”; Juanes como “Persona del año”; Alejandro Sanz y Camila Cabello como “Grabación del año” por “Mi persona favorita”; Thalía como “Premio de la presidencia”; Christian Nodal como “Mejor álbum de música ranchera/mariachi” por “Ahora”.

“Pasaron muchas cosas por mi mente, estaba como confundido, pero lo veo parado ahí (a Lars Ulrich) y empieza a hablar, yo no lo podía creer, era como una ilusión. Este premio representa demasiado pero que haya sido él quien haya venido hasta aquí a entregarlo, significa mucho para mí. Hace 30 años estaba en mi cama con mi habitación llena de anuncios de Metallica por todos lados, es una obsesión”, expresó Juanes, quien recibió el premio de manos de uno de los ídolos, Lars Ulrich de Metallica.

Pepe Aguilar ofreció una intervención musical en homenaje a José José, interpretando un tema muy popular de “El príncipe de la canción”, “El triste”. Mientras que Agustín Fonseca rindió tributo a Camilo Sesto con “Perdóname”.

La cantante Rosalía subió al escenario en dos ocasiones consecutivas al final de la ceremonia televisada, para recibir el premio de “Mejor canción urbana” por “Altura” y “Álbum del año” por “El mal querer”. Este último lo ganó ante otros nueve reconocidos artistas nominados como Andrés Calamaro, Alejandro Sanz, Ximena Sariñana, entre otros.

“Todo lo que he vivido y los pasos que he dado me han servido para crecer, para aprender como artista. Siempre he querido dedicarme a la música, desde muy pequeña, siento que ese fue un momento en el que experimenté lo que significa estar en el escenario porque a mí alrededor no había nadie vinculado a la música. Eso me sirvió para aprender que lo que yo quería hacer necesitaba mucha dedicación y esfuerzo”, declaró la española Rosalía.

Para ver la lista completa de ganadores, visite: www.latingrammy.com/es