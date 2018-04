Gringo (2018) [Próximamente]

[Foto Cortesía]

Harold Soyinka (David Oyelowo) es un hombre de negocios que tiene sus miras puestas en un ambicioso proyecto con dos empresarios estadounidenses (Charlize Theron y Joel Edgerton). Sus expectativas son altas y está dispuesto a todo. Cuando parece que la operación marcha a la perfección, la situación se complica cuando Soyinka se disponga a cruzar la frontera de Estados Unidos con México. El joven empresario se verá en la tesitura de, o comportarse como un ciudadano ejemplar, o burlar a la ley para su supervivencia.

Charlize Theron (Fast & Furious 8), Joel Edgerton (Llega de noche), Amanda Seyfried (Mamma Mia: Here We Go Again!), Thandie Newton (2012) y Sharito Copley (Chappie), son algunos de los miembros del reparto. Nash Edgerton (The Square) es el encargado de dirigir este largometraje que tiene a Anthony Tambakis (The Karate Kid 2) y Matthew Stone (El hombre de la casa) como guionistas.