Grupo Café Tacvba grabará su segundo MTV Unplugged en 2019

ARCHIVO. Guanajuato, 25 Oct 2018 (Notimex-Alejandra Rodríguez).- Hoppo!, la banda alterna de Rubén Albarrán, líder de Café Tacvba se presentó esta noche en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas en el marco del Festival Internacional Cervantino con su propuesta contemporánea de música latinoamericana.

Café Tacvba, que celebrará 30 años de carrera en 2019, será el primero en grabar un segundo especial “MTV Unplugged” en ese año, después del primer material que fue grabado en 1995.

Eduardo Lebrija, vicepresidente senior y director general de Viacom International Media Networks México (VIMN), hizo el anuncio durante la presentación del grupo en el marco de la celebración del Upfront 2019 de Televisa.

De acuerdo con un comunicado, en el evento participaron David Lynn, CEO de VIMN, y Pierluigi Gazzolo, presidente de VIMN Americas.

La compañía de entretenimiento reforzó su compromiso de seguir creando contenidos innovadores y de alta calidad.

Se confirmaron cerca de mil horas de producción de nuevo contenido entre las marcas Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Telefe, Porta Dos Fundos y Paramount Channel.

“Contamos con siete marcas de relevancia global, 14 estudios de producción en la región y cientos de horas del contenido más innovador, emocionante y buscado por fans apasionados de todas las edades”, comentó David Lynn.

Entre las nuevas producciones y temporadas estreno se encuentran “MTV Emergente”, “Just Tatto of us”, “Bob Esponja, “El ascenso de las Tortugas Ninja”, “Cousins for Life”, “Butterbean Café” y “Una princesa valiente”, entre otros.

Por parte del contenido cómico llegará “La culpa es de Cortés”, “Everybody hates Chris, Key y Peele”. También se estrenarán los éxitos cinematográficos “White House Down”, “The girl with the Dragon tatto” y “The book of Eli”, entre otros.

Además de reconocidas series como “Sherlock”, “Killing Eve” y “The handmaid´s Tale”, por parte de Paramount Channel.