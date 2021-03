A diferencia de los “followers”, las amistades no llegan instantáneamente: La comedia sobre redes sociales protagonizada por Ludwika Paleta y Regina Blandón se estrena en Amazon Prime Video, el 12 de marzo del 2021 en más de 240 países y territorios. [Foto Cortesía, vía Tania Sinclair / HM]

Amazon Prime Video anunció el 24 de febrero de 2021 que su nueva película original de México, Guerra de “Likes”, se estrenará el 12 de marzo de 2021. La comedia, que da una mirada a la obsesión que se registra en la actualdad con la popularidad en línea, es protagonizada por Ludwika Paleta (Madre Solo Hay Dos) y Regina Blandón (Home Office: un especial de Mirreyes Vs. Godínez).

Guerra de Likes cuenta la historia de Raquel Gámez (Blandón) y Cecy Díaz (Paleta), dos glamorosas pero desaliñadas mujeres que son cuestionadas en una estación de policía en la Ciudad de México, después de haber sido arrestadas por desacato y conducta inapropiada en una fiesta en casa. Cada una explica su lado de la historia, que se remonta hasta la preparatoria: cuando eran grandes amigas en la prepa, Cecy le hace algo terrible a Raquel, su amistad termina abruptamente y desaparecen de sus vidas.

Ya como adultas, con Cecy siendo una influencer popular y Raquel todavía lidiando con su vida profesional y personal, sus caminos se volverán a cruzar. Para mantener su trabajo, Raquel necesita encontrar una forma de generar una presencia más fuerte en redes sociales y ve en su vieja amiga una oportunidad, que la llevará a vivir historias divertidas y muy escandalosas.

Esta producción Amazon Original, en asociación con Sony Pictures International Productions y Feel Good Films, fue dirigida por María Ripoll (Ahora o nunca, Vivir dos veces) y también cuenta con las actuaciones de Manolo Cardona (María Magdalena, Narcos), Michelle Rodríguez (Mirreyes Vs. Godínez, LOL: Last One Laughing), Loreto Peralta (No se aceptan devoluciones) y Mauricio “Diablito” Barrientos (LOL: Last One Laughing, Mentada de Padre). Santiago García Galván (No sé si cortarme las venas o dejármelas largas) es el productor, de una historia por Fax Bahr & Harry Dunn y un guión de Bahr & Dunn y Eduardo Cisneros & Jason Shuman.

Guerra de Likes es la segunda película Amazon Original que se lanza en México después de la reciente y exitosa comedia “Locas por el cambio”, y es parte de un catálogo de títulos originales en Latinoamérica que incluye a Diablo guardián, Un extraño enemigo, LOL: Last One Laughing, El juego de las llaves, El Presidente, La Jauría, Cómo sobrevivir soltero y Pan y circo.