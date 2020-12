“Holly Jolly on Fremont” abre paso a sensaciones festivas

noviembre 30, 2020 - 11:50 am

Decoraciones en exhibición en Commonwealth en el centro de Las Vegas el miércoles, 25 de noviembre de 2020. Corner Bar Management está organizando una experiencia "Holly Jolly on Fremont", con bebidas de temática navideña, decoraciones exageradas y música en vivo en Commonwealth, Park on Fremont y The Laundry Room. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Pese a la extraña naturaleza del 2020, la alegría de las festividades parece estar apareciendo por todas partes en estos días, más recientemente en la calle Fremont en Downtown Las Vegas.

“Normalmente decoramos para las fiestas, pero este año nos pasamos de la raya”, comentó Ryan Doherty, fundador de Corner Bar Management, que es dueño de Commonwealth (con su bar de cócteles “secreto”, The Laundry Room) y Park en Fremont.

“Holly Jolly on Fremont” de Corner Bar Management dio inicio el miércoles por la noche en las dos propiedades, y para Doherty, no pudo haber llegado en mejor momento.

“Queríamos hacer algo feliz”, dijo. “Es como un gran y cálido abrazo cuando entras ahí ahora”.

El cálido abrazo en Commonwealth viene en forma de castañas recién asadas, pero sin fuego abierto, además de calentadores de manos y, en lugar de Santa, un DJ en el techo (y un pianista que toca clásicos navideños en The Laundry). Los cócteles especiales navideños incluyen el Thyme with G-ma, elaborado con licor Galliano Balsamico, miel, limón, amargo de manzana y soda, adornado con anillos de manzana y tomillo fresco, y el Mistletoe-politan, que es ginebra, chartreuse verde, cassis, limón, granada y angostura, aderezado con romero.

En Park on Fremont, que se ha convertido en el taller de Santa Claus, los cócteles especiales incluyen el Foggy Noggin Martini, hecho con ron Bacardi con especias, Ellis Island’s Holiday Nog, canela, anís, clavo, cardamomo y rodajas de naranja, y el s’more coco please con vodka de vainilla de Madagascar 360, jarabe de malvavisco tostado, cacao caliente, crema batida y galletas graham crumbles.

“Hemos tenido muchos meses difíciles”, dijo Doherty. “Saldremos el resto del año con este concepto de vacaciones”.