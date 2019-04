Homenajearon a Juan Luis Guerra en los Premios Billboard

Juan Luis Guerra fue homenajeado por sus 35 años de carrera artística. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Bryan Steffy / Telemundo.

Ozuna ganó cuatro categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2019. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Bryan Steffy / Telemundo.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2019 tuvieron distintas intervenciones musicales, donde predominó el género urbano. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Bryan Steffy / Telemundo.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2019 tuvieron distintas intervenciones musicales, donde predominó el género urbano. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Bryan Steffy / Telemundo.

Los cantantes Fonseca, Kany García y Pedro Capó rindieron un tributo a Juan Luis Guerra interpretando algunos de sus éxitos. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Bryan Steffy / Telemundo.

La ecuatoriana Mirella Cesa desfiló por la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2019 para promocionar su tema ‘Vaiven’. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La colombiana Marcela Cardozo compartió con El Tiempo su gusto por la fusión del género pop con el urbano. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Tras un año alejada de los escenarios, la cantante de bachata Lady Janny se presentó en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2019. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La actriz Angélica Celaya habló con El Tiempo sobre su papel protagónico en la serie ‘Mariposa de barrio’. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La DJ DJ Betzy Vázquez acertó en decir que Ozuna era su favorito para obtener algunos premios. Jueves 25 de abril de 2019 en el hotel y casino Mandalay Bay. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los tiempos van cambiando y con ello las modas van evolucionando, una prueba de ello fue la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2019, donde los artistas del género urbano fueron los principales ganadores de la noche. El evento se llevó a cabo el jueves 25 de abril en el hotel y casino Mandalay Bay de Las Vegas.

Este evento es de suma importancia para todos los artistas, incluso al no estar nominados, ya que por medio de la alfombra roja distintos talentosos músicos independientes o de reciente inclusión en la industria tienen la oportunidad de conversar sobre su trabajo con los diversos medios de comunicación que acuden a cubrir la gala.

Después de ganar la ‘Gaviota de Plata’ en el Festival de Viña del Mar 2018, Mirella Cesa se mostró feliz por participar en la alfombra roja para promocionar su tema ‘Vaiven’, un trabajo independiente con que busca seguir impulsado el estilo ’Andi-pop’.

“Es difícil pero hay una ventaja, hoy tenemos el internet, y si tú eres creativo y sabes cómo manejar las redes sociales puedes sacar provecho y llegar al público a través de esas plataformas. Me siento muy contenta de estar aquí en Las Vegas, es una ciudad realmente fascinante. Visité Downtown Las Vegas y me fascinó, me parece que conserva esa esencia de Las Vegas del antaño”, dijo Cesa.

Por otra parte, la cantante colombiana Marcela Cardozo ha decidido fusionar el género pop con el urbano para lanzar este 17 de mayo su sencillo ‘No te conviene’.

“Es un sencillo que muestra a mujeres empoderadas, estoy contenta de hacerlo con Itzza Primera, que además de ser compositora es una celebridad digital en Colombia, queremos transmitir un mensaje de mujeres seguras. Es lo que me gusta del género urbano, que se puede ser directo y claro”, comentó Cardozo.

Otra de las artistas que conversaron con El Tiempo previo a la ceremonia fue la cantante de bachata Lady Janny, quien después de tomar un año para escribir canciones, ha decidido regresar a los escenarios: “Me siento emocionada de estar aquí, es una fiesta de todos los artistas para celebrar la música. Me siento feliz por reiniciar mi carrera en la bachata, pero también quiero hacer algo diferente como el reggaetón”.

Los actores también estuvieron presentes durante los Premios Billboard, una de ellas fue Angélica Celaya, quien disfruta su buen momento tras su exitosa participación protagónica en la serie biográfica de Jenny Rivera, ‘Mariposa de barrio’.

“En México hemos tenido el éxito por Netflix, pero hicimos lo que nunca se había hecho, traspasamos cadenas y estamos al aire en el ‘Canal de las Estrellas’, ahora estamos por segunda vez en Telemundo (EE.UU.) y eso lo hacen posible todos los fanáticos de Jenny Rivera”, mencionó Celaya y sobre la dificultad de personificar a Jenny Rivera compartió que “siempre he querido manejar una línea de respeto y de homenaje para la familia y sus hijos. Hacer un trabajo lo más honesto posible para hacerle un homenaje a la ‘Diva de la Banda’”.

Y antes de ingresar al inmueble, la DJ Betzy Vázquez acertaría en su predicción de quien sería uno de los ganadores de la noche, Ozuna, el cual a la postre sería acreedor del premio al ‘Artista del año’. “Es un sueño hecho realidad, Las Vegas me encanta. Quiero ver a Wisin & Yandel, pero mi favorito en esta noche es Ozuna, además de ver el reconocimiento a este ícono de la música que es Juan Luis Guerra con 35 años de trayectoria”.

El evento inició con una intervención musical de Romeo Santos con Wisin & Yandel, seguidos de Marc Anthony. La presentadora de esta ceremonia fue Gaby Espino por segundo año consecutivo.

El galardón al ‘Artista del año, duo o grupo’ fue para Banda Sinaloense MS, quienes también ganaron el ‘Artista regional mexicano del año’. Anuel AA se quedó con el ‘Artista del año, debut’, mientras que el premio a la ‘Canción del año digital’ fue para ‘Dura’ de Daddy Yankee.

El más ganador de la noche fue Ozuna, quien se llevó cuatro reconocimientos: ‘Artista Latin Rhythm’, ‘Canción tropical del año’ (‘Sobredosís’, en colaboración con Romeo Santos), ‘Canción latin pop del año’ (‘Me niego’, en colaboración con Reik) y ‘Artista del año’.

Pero sin duda, el momento más emotivo de la noche fue el homenaje para el dominicano Juan Luis Guerra por el premio ‘Excelencia a la trayectoria artística’. Antes de que Juanes le entregara su galardón, los cantantes Fonseca, Kany García y Pedro Capó le rindieron un tributo interpretando los temas ‘Burbujas de amor’, ‘Ojalá que llueva café’ y ‘La travesía’.

Para ver la lista completa de ganadores, visite: www.billboard.com/latin

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.