I can only imagine [Estreno 03/16/2018]

Bart Millard es el líder de la banda cristiana Mercy Me, que pierde a su padre por un cáncer. Este trágico suceso le inspira a escribir una canción que tiene gran éxito llamada I Can Only Imagine y en la que se inspira está dramática historia.

I Can Only Imagine es una película dirigida por Andrew Erwin y Jon Erwin, directores de Coffee Shop y October Baby. Cuenta con un reparto formado por Dennis Quaid (La verdad, A cualquier precio), Cloris Leachman (El gurú de las bodas, The Comedian), Trace Adkins (El inocente, Lifted) y Madeline Carroll (Astro Boy, El super canguro).