“iLuminate” en The STRAT Theater

El nuevo show “iLuminate” está lleno de colores, música, baile y tecnología. El jueves 14 de octubre de 2021 en The STRAT Theater. [Foto: cortesía, vía PR Plus LV]

Un nuevo espectáculo encontró su hogar dentro del teatro del hotel &casino The STRAT.

“iLuminate” saltó a la fama en el programa “America’s Got Talent” en el año 2011. En la actualidad, además de su tremenda popularidad, es conocido como uno de los mejores nuevos actos en EE.UU.

“iLuminate” es una empresa que basa su presentación en una fusión que combina la tecnología y la danza. Bailarines profesionales que, con ayuda de la tecnología( y en específico de las luces LED), despiertan los sentidos y la imaginación del público que observa su espectáculo cada noche en Las Vegas.

La creadora de “iLuminate” es Miral Kotb, bailarina profesional e ingeniera de desarrollo tecnológico de las artes escénicas; quien en 2009, combinó su pasión por la danza y la tecnología para crear “iLuminate”, la primera compañía de tecnología de danza ligera en el mundo.

“iLuminate” continúa impactando positivamente a millones de miembros de la audiencia -en todo el mundo- con actuaciones espectaculares en arenas, teatros, aulas y entornos corporativos.

Kotb se ha encargado de crear e innovar toda la tecnología presentada durante el show (de casi dos horas).

El espectáculo, aunque tiene residencia en Las Vegas, también ha sido utilizado por grandes estrellas como: Christina Aguilera, The Black Eyed Peas y Death Cab For Cutie, entre otros. Su tecnología ha aparecido en “Dancing with the Stars”, “The American Music Awards”, “X Factor”, “Mira Quién Baila”, “MTV’s Video Music Awards” y Nickelodeon, entre otros.

El trabajo de Kotb también se ha presentado en los parques temáticos Six Flags, Disneyland, fuera de Broadway y en el mar con Crystal Cruises. Pero los residentes de Las Vegas no tienen que viajar a ningún otro lugar para disfrutarlo, ya que diariamente el espectáculo de “iLuminate” se presenta en el teatro de The STRAT.

El show también apoya a escuelas locales haciendo presentaciones especiales para incentivarlos a salir adelante. Para la directora y creadora del show, es muy importante poder ayudar a la comunidad y vivir al máximo, ya que ella ha sobrevivido dos veces al cáncer. Por eso quiere ayudar a que los jóvenes encuentren su pasión, como lo hizo ella.

Cada presentación de “iLuminate”, a pesar de que es el mismo espectáculo cada noche, siempre presenta algo diferente para su público. El show hace viajar por el tiempo y con la imaginación por medio de bailes, colores y música. Un espectáculo que puede ser disfrutado por toda la familia.

El público verá bailarines con trajes electrificados (con luces LED) que brillan en la oscuridad realizando rutinas dinámicas e ilusiones en un escenario a oscuras. Es un show de danza, completamente exclusivo e incomparable.

Se presenta todos los días, excepto miércoles y jueves, en The STRAT Theater.