Industria XXX sigue siendo “muy lucrativa”

Reconocidas personalidades de la industria participaron en la Expo del Entretenimiento para Adultos AVN 2020. En la foto, Nikole Nash. Viernes 24 de enero de 2020 en el hotel y casino Hard Rock. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La actriz Bridgette B fue una de las personalidades más solicitadas por los asistentes para fotos y autógrafos. Jueves 23 de enero de 2020 en el hotel y casino Hard Rock. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Serena Santos destacó la importancia del respeto por parte del público a las trabajadoras de la industria XXX. Jueves 23 de enero de 2020 en el hotel y casino Hard Rock. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Bonnie Ann debutó en la industria XXX hace seis meses y asegura que es un buen negocio. Jueves 23 de enero de 2020 en el hotel y casino Hard Rock. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Kiarra Kai, de Florida, atendió con gusto a cada uno de sus seguidores. Jueves 23 de enero de 2020 en el hotel y casino Hard Rock. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La Expo del Entretenimiento para Adultos AVN nuevamente se realizó con rotundo éxito en Las Vegas. Este 2020 el magno evento tuvo lugar del 22 al 25 de enero en el hotel & casino Hard Rock, espacio a donde acudieron reconocidas actrices de películas XXX y modelos del entretenimiento en línea, siendo el sitio web MyFreeCams.com el principal patrocinador.

Adult Video News (AVN) es una revista que abarca todas las novedades de la industria del entretenimiento para adultos, desde hace 37 años ha llevado a cabo esta convención que incluye una entrega de premios a lo mejor de la industria. La “Ciudad del Pecado” ha sido sede de este evento desde 1998.

“Honestamente me gusta mucho el evento, la gente es muy respetuosa, no me están tocando sin preguntarme, todo está bien. La gente quiere fotos, también me preguntan que cómo estoy o cómo me va en el trabajo. Lo bueno es que nadie me ha faltado al respeto”, comentó Serena Santos, una joven de ascendencia cubana y salvadoreña que desde hace poco más de un año decidió incursionar en la industria del entretenimiento para adultos.

“Solo pediría que hubiera alcohol gratis (en el evento)”, agregó Serena con humor durante una entrevista proporcionada a El Tiempo, en la que compartió que se dedica a la producción de video acompañada de hombres y mujeres.

Respecto a lo lucrativo del negocio, Serena mencionó que “se paga bien, la gente entra a esta industria pensando cosas que no son, no todo el mundo puede estar con múltiples hombres y estar bien de la cabeza. Debes tener mentalidad y saber cómo defenderte. En esta industria somos como familia, antes yo bailaba y había falta de respeto de los gerentes. Cuando entré en esta industria fue diferente, no competimos entre nosotras”.

Serena cuenta con su propio sitio web “Only Fans”, en el cual solo las personas que estén suscritas pueden acceder al contenido en línea. Enfatizó que independientemente de su trabajo es fundamental que el público vea con respeto a las personas que integran la industria XXX.

“Mucha gente nos ve como un objeto sexual, y somos mujeres. Hagan lo que hagan viendo mis videos me tienen que tener respeto, soy mujer”, aseveró Serena Santos.

Aunque la era digital ha llegado, en este evento se siguen comercializando películas en formato DVD y el anhelo de los seguidores por conocer a sus actrices favoritas y llevarse físicamente un material audiovisual autografiado sigue vigente. Una de las actrices más aclamadas por el público fue la española Bridgette B.

“Cuando me ven, la gente siempre dice: ‘Wow es Bridgette B’. Y yo siempre les digo que no es para tanto”, expresó la actriz quien a lo largo de su trayectoria ha filmado cerca de 300 películas. Actualmente se encuentra promocionando dos nuevas producciones.

En conversación con El Tiempo Bridgette B reconoció el crecimiento que ha tenido esta industria en los últimos años y la necesidad por presentar nuevas innovaciones ante el surgimiento del entrenamiento en línea con modelos ofreciendo espectáculos mediante una cámara web.

“En mi caso prefiero seguir entrando a un set de filmación”, dijo la actriz y aseguró que el negocio de la producción de películas XXX sigue siendo lucrativo, una prueba de ello fue la alta afluencia al evento.

Las personas de reciente incursión en el entretenimiento para adultos han encontrado en sus propios sitios web una plataforma ideal para ganar dinero. Una de ellas es Bonnie Ann, quien apenas tiene seis meses en la industria.

“Toda mi vida me llamó la atención, amo el sexo y yo puedo hacerlo muy bien. Hago videos a pedido del cliente, fetiches, videos sexuales, hago de todo… Es fantástico conocer toda la industria de AVN”, destacó Bonnie Ann, una joven originaria de Texas pero con ascendencia mexicana.

Bonnie Ann también cuenta con su sitio de internet “Only Fans”, solo para suscriptores, y aunque solo tiene seis meses en este negocio, aseveró que “es muy lucrativo”.