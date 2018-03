Juanes recibe condecoración como colombiano destacado en España

[Foto Cortesía]

Recientemente se celebró la tercera edición de los ‘Premios A Los Colombianos Destacados En España’, otorgados por la Embajada de Colombia en Madrid, premio que destaca y reconoce a los colombianos que desarrollan trabajos en campos tan diferentes como la cultura, la medicina, el arte y la economía y que dejan en alto el nombre de Colombia en España. Juanes fue honrado ayer con el reconocimiento que recibió junto a sus compatriotas Silvia Tcherasssi, Sergio Cabrera, Mónica Roa, Guillermo Fernández de Soto, Efraín Bernal, Óscar Dávila, Jaime Ferro, Diana Montoya y Daniel Restrepo.

“Hacemos hoy un reconocimiento a quien el diario “The New York Times” describió como “el mejor cantante y compositor de América Latina… un poeta lleno de soul y con una guitarra eléctrica”. Juan Esteban, a quien todos llamamos “Juanes”, es un hombre que, con su carisma natural, primero nos hizo a todos “llevar la camisa negra” y ahora nos invita ‘a-marte’. El año pasado conquistó a la audiencia española como coach de la quinta edición de La Voz y se convirtió en el primer latinoamericano en desempeñar esta labor.” Con éstas palabras el Embajador Alberto Furmanski le entregó a JUANES el Galardón.

Al recibir el premio, Juanes honró a España y su importancia para su música. “Siempre orgulloso de ser colombiano, eternamente agradecido con España, un país que me abrió las puertas desde que pisé esta tierra maravillosa. Me enamoré de su gente, de su comida, de su música que me ha inspirado cantidad de veces con artistas como Camarón de la Isla, Alejandro Sanz, ahora Pablo López tantos artistas que podría mencionar pero sobre todo el cariño de la gente, lo que me hace conectarme más con lo que soy, valorar más lo que soy y siempre me hace llevar el nombre de Colombia en alto. Eternamente agradecido.”

La gala fue un evento elegante, íntimo, sobrio y muy bien asistido a cargo de los anfitriones, los embajadores Alberto y Aida Furmanski.