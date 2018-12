Kate del Castillo volverá a México para pasar Navidad con sus padres

Miami, 6 Dic 2018 (Notimex-Especial).- La actriz mexicana Kate del Castillo reveló que volverá a su país para pasar Navidad con sus padres y se solidarizó con los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que se encuentra en México porque, dijo, “están huyendo de la violencia y de cosas terribles”.

“No sé si estaré en las Posadas (novenario que recuerda el peregrinar de María y José, previo a Nochebuena), pero me voy a ir pronto y voy a estar ahí para pasar Navidad con mis padres”, dijo en rueda de prensa la actriz, protagonista de la teleserie “La reina del sur”.

La artista, de 46 años, había retrasado el regreso a su país, ante la posibilidad de ser requerida por las autoridades mexicanas luego de haberse entrevistado en 2016 con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Nadie me tiene que dar luz verde para regresar a mi país. Mi caso está cerrado legalmente (…) no necesito favores, me los han ofrecido (pero) no los necesito porque no he hecho absolutamente nada malo, así que no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno”, apuntó Del Castillo.

Agregó que no había podido regresar a México por estar trabajando en “La reina del sur 2”, que acaba de concluir grabaciones en Colombia, y “porque estaba esperando que se fuera el presidente anterior por consejos de mis abogados”.

Vestida con un “jumper” blanco y con un tatuaje en el hombro izquierdo, la actriz dijo sentirse “feliz” con el nuevo gobierno de México, pero aclaró que no por ello debemos “dejar de exigir como ciudadanos del mundo”.

Asimismo, Del Castillo recalcó que sigue siendo la única que tiene los derechos para realizar la historia de “El Chapo” Guzmán, actualmente enjuiciado en una corte de Nueva York, aunque manifestó que ello será “cuando sea el tiempo”.

Por otra parte, la protagonista de la teleserie “La ingobernable” expresó su solidaridad con la caravana migrante que atraviesa México rumbo a Estados Unidos y dijo que “hay que darles apoyo porque esto puede pasarnos, todos somos inmigrantes. Lo único que pido es apoyo y amor para esas personas”.

Del Castillo organizó la rueda de prensa en el restaurante mexicano “El Jaguar”, en el barrio de Coconut Grove, como parte de la promoción de su tequila “Honor”, lanzado hace tres años y que actualmente promueve en una gira que la llevó a Atlanta y que seguirá en los próximos días a Nueva Jersey y Nueva York.