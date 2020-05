Klaus Meine de Scorpions admite desafíos al hacer música en cuarentena

[Cortesía]

El líder y vocalista de la banda alemanda de rock Scorpions, Klaus Meine, señaló que se encuentran en la composición de nuevas canciones de lo que será su próximo álbum, asimismo afirma que ahora el proceso es distinto ya que todos los miembros trabajan a distancia y no existe la supervisión de un productor musical.

En una reciente entrevista que el músico concedió al sitio de fans Scorpions News, señaló los desafíos adicionales de la grabación sin un equipo de trabajo propio de un estudio. “Es muy diferente esta vez, y es verdad, tengo mucho respeto por los muchachos que se ocupan de todo el aspecto técnico de hacer un álbum”.

Añadió: “Es diferente porque no podemos estar juntos en una habitación, realmente no hay interacción”. También adelantó cómo se conformará la siguiente entrega que viene después de su álbum recopilatorio lanzado en 2017, Born to Touch Your Feelings: Best of Rock Ballads: “estará compuesto por canciones nuevas”.

Meine destaca sentirse afortunado en una época donde no todos pueden trabajar desde sus hogares: “Tenemos una situación muy privilegiada que al menos podemos estar en casa y podemos trabajar en nuestros propios estudios y mantener las cosas en marcha. Tener la oportunidad de volver al estudio y seguir trabajando en nuevas canciones, escribir nuevas letras, ahora eso es ser creativo, es algo maravilloso, especialmente en estos días”.

“Todos estamos encerrados y no tenemos ninguna posibilidad de ir a ninguna parte realmente. No podemos viajar, no podemos movernos, pero al menos podemos ser creativos, podemos sumergirnos profundamente en nuestro propio mundo. Y con suerte algo bueno saldrá de eso”, finalizó.