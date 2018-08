“La Academia”, fuente de trabajo musical

[ Cortesía ]

El cantante Raúl Sandoval consideró que “La Academia” es también una “Bolsa de trabajo” para los egresados del “reality” musical, ya que muchos dedican sus carreras a otras disciplinas como la actuación, toda vez que salen con una preparación multidisciplinaria.

En entrevista, el ex miembro de la primera generación del concurso de Televisión Azteca agradeció tener trabajo en el teatro gracias a los conocimientos que adquirió en la escuela de alto rendimiento.

“Estoy en ‘Los 40 el musical’ a punto de terminar temporada y metido en la producción de mi nuevo disco de música vernácula. Asimismo, estoy listo para rodar una película en la que iré de estelar, pero de la cual no puedo dar detalles hasta que se me autorice, así que si no se me nombra en ‘La academia’ no importa, seguimos trabajando”.

Reconoció que ante lo difícil que es la carrera musical ha tenido que diversificar su campo de acción: “Yo que siempre dije no hago teatro, hoy estoy en ello, porque no debes desperdiciar las oportunidades que se presentan y si Dios me está mandando limones, tengo que saber hacer la limonada”.

Sandoval indicó que también ha tenido que aprovechar las fiestas privadas para continuar en el canto: “Hay una fecha que siempre me sale año con año y esa es la del 15 de septiembre. Ahora estaremos dando el Grito de Independencia en Boca del Río, Veracruz, así que la música no la dejo, aunque el teatro me esté jalando a los escenarios”, finalizó.