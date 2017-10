La Adictiva promete muchas sorpresas en Las Vegas

Este próximo 14 de octubre el hotel y casino Primm Valley llevará a cabo su primer festival de música latina en las instalaciones del Star of the Desert Arena, el cual contará con la participación de algunos de los grupos musicales más populares de México, además de alimentos. El evento ha sido reorganizado a un lugar completamente cerrado.

La Adictiva Banda San José de Mesillas. | Foto cortesía.

Este próximo 14 de octubre el hotel y casino Primm Valley llevará a cabo su primer festival de música latina en las instalaciones del Star of the Desert Arena, el cual contará con la participación de algunos de los grupos musicales más populares de México, además de alimentos. El evento ha sido reorganizado a un lugar completamente cerrado.

La Adictiva Banda San José de Mesillas será sin duda una de las presentaciones musicales que más atractivas para el público hispano de la ‘ciudad de las luces’. Por tal motivo El Tiempo se comunicó en exclusiva con el vocalista de la banda, Guillermo Garza, quien se mostró feliz por reencontrarse con el público de Las Vegas.

“Tenemos más de un año que no nos presentamos en Las Vegas, entonces vaya que estamos ansiosos de tener una fecha con toda la gente. Nos sentimos muy emocionados y muy contentos”, dijo Garza.

Al preguntarle si para La Adictiva representa algo especial presentarse nuevamente en la capital mundial del entretenimiento, Guillermo respondió que: “Claro que sí, con el hecho de ir a Estados Unidos representa bastante porque hay muchos paisanos que están trabajando duro, sacrificando ver a personas que tienen aquí en México, poder llevarles nuestra música y alegrarles estos días, es muy importante ir con todos ellos. Gracias a la gente que hace posible estos eventos”.

Como todos saben, recientemente Las Vegas sufrió uno de los ataques más trágicos en la historia de Estados Unidos, en el cual al menos 59 personas perdieron heridas y centenas resultaron heridas tras una balacera provocada por un sujeto armado. Al respecto, el vocalista de La Adictiva manda un mensaje a la comunidad del Sur de Nevada y los invita a seguir adelante.

“Estamos con ellos, sabemos que son momentos muy difíciles, no existe la palabra para poder alentar a toda esa gente que sufrió un mal momento. La Adictiva lamenta estos hechos y les enviamos a todos los familiares y a todas las personas que fueron afectadas mucha resignación, estamos con ellos, un abrazo muy especial.

Este evento se lo vamos a dedicar a todas las personas que fueron afectadas, nosotros hacemos música, tratamos de alegrar a todas las personas que van a nuestros eventos y este no va a ser la excepción. Una persona no puede cambiar la vida de millones de personas, no es algo bueno lo que hizo pero Dios sabe porque hace las cosas, hay que darle la vuelta a la página y seguir viviendo por nuestras familias y la gente que nos quiere”, expresó Garza.

El evento de este 14 de octubre se realizará en un auditorio cerrado, por lo que el vocalista de La Adictiva invita a todos sus seguidores a asistir a la presentación donde promete que habrá muchas sorpresas y un espectáculo renovado.

“Mucha música, son 27 años de trayectoria resumidas en dos horas, hay muchos temas que la gente no ha escuchado. Hay temas como ‘¿Después de ti quién?, ‘Durmiendo en el lugar equivocado’, ‘El viejón’, ‘La princesa’, temas que son recientes y no hemos tocado en Estados Unidos. Es un show nuevo, canciones nuevas e integrantes nuevos, la gente que vaya a este evento va a disfrutar de muchas sorpresas”, sentenció Guillermo Garza.

El Mariachi Sol de México, primer grupo en su género en ser nominado al Grammy, también se presentará en el evento, al igual que Café Tacvba.

Para adquirir boletos visite

www.primmvalleyresorts.com