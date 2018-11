La faceta soñadora de Marger

noviembre 15, 2018 - 11:50 am

La reconocida artista Marger durante una entrevista exclusiva para El Tiempo. Miércoles 14 de noviembre de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La reconocida artista Marger durante una entrevista exclusiva para El Tiempo. Miércoles 14 de noviembre de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La reconocida artista Marger durante una entrevista exclusiva para El Tiempo. Miércoles 14 de noviembre de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Durante la semana de la entrega de los Latin Grammy 2018, la reconocida artista venezolana Marger visitó Las Vegas para promocionar su más reciente videoclip ‘Te lo advierto’, y el miércoles 14 de noviembre otorgó una entrevista exclusiva para El Tiempo, donde se abordaron distintos temas de interés para sus miles de seguidores.

Sin duda lo primero fue hablar del tema ‘Te lo advierto’, el cual es un jazz rápido que invita a bailar a todo aquel que lo escucha, además de que la producción del videoclip es realmente entretenida y original.

“Es la única canción realmente up-tempo dentro del disco (‘Inmortal’) que es bastante romántico, con clásicos de los años 50’s y 60’s de la música estadounidense versionados al español por primera vez, junto con canciones originales, bastante homogéneo todo… Me siento orgullosa y contenta de poder hacer la música que me encanta y con la que me siento identificada”, comentó la cantante.

Actualmente hay géneros musicales como el reggaetón, hip hop, entre otros que de alguna manera han acaparado la atención del público y de los medios de comunicación, sin embargo esto uno es visto como una ‘competencia’ para Marger, ya que considera que hay suficiente música para todos los gustos.

“Soy defensora de mis colegas y defensora de todo aquel que hace la música que siente y que considera su verdad. Lo importante es la honestidad que tienes al momento de hacer música, esta es mi honestidad, es lo que siento… Hoy día estamos en un momento maravilloso de la música por el hecho de que existen todas estas plataformas digitales en las que uno puede escoger sus ‘playlist’ y su música”, acotó Marger.

La venezolana reconoció que esta visita a Las Vegas fue especial para ella debido a la importante plataforma musical que representan todos los eventos que se realizan durante la semana de la entrega de los premios Latin Grammy.

“Es la gran fiesta de la música, la celebración de la música y la oportunidad de coincidir con muchos colegas y con ustedes los periodistas que son los que nos ayudan a llegar a la gente. Desde que eres chico y quieres ser músico sueñas con algún día obtener un Grammy”, agregó.

Otra de las conocidas facetas de Marger es su dedicación a escribir canciones para series de televisión, específicamente con la cadena de entretenimiento infantil y juvenil Nickelodeon, en donde también ha tenido la oportunidad de actuar en alguna de las series.

“Es algo bastante curioso porque mi música es muy madura, compongo para mí, también para otros artistas, pero la posibilidad de escribir para televisión es algo que me apasiona. Me apasiona escribir para series juveniles, quizá es mi parte más soñadora o inocente que se da la oportunidad de liberarse y jugar cuando puedo desarrollar canciones para series”, dijo la artista.

La serie más reciente para Marger –en la que también actuó- fue ‘Heidi, bienvenida a casa’, la cual tuvo una gran aceptación entre el público latinoamericano, incluso recientemente ya se ha estrenado en distintos países europeos.

“Es la serie donde más canciones he hecho, todas las canciones tienen mucho que ver con las ilusiones, luchar por tus sueños y con esos valores que además practico. Es lo que me gusta transmitir en la vida, seguir soñando, creyendo y trabajando por tus ideales”, mencionó.

Por último, Marger envió un mensaje especial para los lectores de El Tiempo: “Tratemos de hacer siempre la mejor versión de nosotros para dejar en alto nuestra latinidad, en este momento donde creo que somos tendencia por todo lo que tenemos para ofrecer dentro de cualquiera que sea tu área. Demos lo mejor de nosotros para demostrar nuestra grandeza, somos grandes”, concluyó.

Para actualizaciones sobre los proyectos de Marger, sígala en sus redes sociales:

Facebook.com/margermusic

Instagram.com/margermusic

Twitter.com/margermusic