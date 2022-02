La verdad sobre la “rivalidad” entre Alejandra y Paulina

En esta foto de archivo, Alejandra Guzmán asiste a Premio Lo Nuestro en la American Airlines Arena, el jueves 18 de febrero de 2021, en Miami. [Foto Lynne Sladky / AP]

Imagen exclusiva de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. [Foto Cortesía, vía The 3 Collective]

En esta foto de archivo, Alejandra Guzmán interpreta "Más buena" en los Latin American Music Awards en el Dolby Theatre, el jueves 26 de octubre de 2017 en Los Ángeles. [Foto Chris Pizzello / Invision / AP]

En esta foto de archivo del 22 de noviembre de 2014, la cantante mexicana Alejandra Guzmán se presenta en el concierto iHeart Radio Fiesta Latina en The Forum, en Inglewood, California. [Foto Chris Pizzello / Invision / AP]

¡Alejandra Guzmán regresa a los escenarios! Y lo hará al lado de Paulina Rubio en una inesperada gira titulada “Perrísimas”.

Durante muchos años, estas exitosas artistas fueron consideradas como “rivales” en la música, pero ahora juntas prometen ofrecer un “explosivo” espectáculo.

“Después de dos años de no estar en los escenarios siento como ansiedad con necesidad, con llanto, se ha juntado todo y la verdad estoy muy emocionada de hacer este show. Jamás me imaginé estar promocionando ‘Perrísimas’ y escribiendo canciones para esto”, comentó Alejandra Guzmán durante una entrevista exclusiva con El Tiempo.

La gira dará inicio en abril y visitará varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Las Vegas. Por tal motivo, este medio de comunicación preguntó: ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te propusieron hacer una serie de conciertos con ‘La chica dorada’?

“¿Neta? ¿Enserio? ¿Cómo? Esa fue mi primera reacción. Pero como veo que funciona, hay algo dentro de la música que es maravilloso y cuando juntas dos mundos, aunque sean tan distintos, en algún momento hay algo que une esas historias”, respondió Guzmán.

Esta no es la primera vez que “La reina de corazones” une su talento con otra gran artista. Cabe recordar que hace pocos años también protagonizó la gira “Versus” junto a Gloria Trevi, espectáculo que se presentó exitosamente en Las Vegas en dos ocasiones, en septiembre de 2017 y en abril de 2018.

“Se dio después de dos años de pandemia y al final creo que es el momento justo, porque tenemos ganas y la gente espera más música, más mensaje dentro de un mismo escenario y eso se puede lograr cuando hay ‘tela de donde cortar’”, dijo Guzmán.

Como se mencionó anteriormente, Alejandra y Paulina fueron consideradas durante años como “rivales”, de ahí que el anuncio de la gira “Perrísimas” haya sido inesperada para muchos de los seguidores de ambas artistas. No obstante, Guzmán recordó los orígenes de la “rivalidad”.

“Esto empezó con nuestro productor, que al final comenzó a producirle a Paulina después de hacerme a mí quien soy. Recuerdo la canción de ‘Hacer el amor con otro’ porque cuando digo que era ‘blanco como el yogurt’, es él. En el disco, que era ‘Flor de papel’, tengo ‘Hey güera’ porque hubo un desliz ahí, me ‘pedalearon mi bicicleta’. Luego, ella también me escribió una canción que era ‘Ese hombre es mío’. Pero me encanta, porque ‘entre perros no se muerden’”, relató con humor.

Evidentemente, tanto Alejandra como Paulina interpretarán varios de sus más grandes éxitos de manera individual durante esta serie de conciertos, pero: ¿Habrá momentos donde se les vea cantando juntas sobre el escenario?

“Sí, pero compartiendo nada más las canciones, porque ahí ya quedó claro”, respondió Guzmán entre risas. “Me encanta porque al final ese es el momento que están esperando. No voy a adelantar mucho, pero de que ‘va a haber, va a haber’”.

Actualmente, Alejandra cuenta con música nueva y producciones que ella describe como “muy orgánicas”, lo cual ha sido diferente a lo que ha presentado anteriormente. Sin embargo, asegura que le gusta poder cambiar, y una prueba de ello es que varias canciones ofrecerán arreglos realizados en Italia.

Sobre su regreso a la “Ciudad del Pecado”, Guzmán aseveró que es “maravilloso, tengo muy buenos recuerdos y Las Vegas para mí ha sido un sueño. Son los mejores escenarios, ahí es donde realmente ves si el artista tiene talento o no, y por eso me gusta. Siempre soñé con un escenario donde pueda volar, bailar, brincar y más. Tengo muchas ideas para el show”.

Alejandra se describe como una artista que le gusta “desnudar el alma” sobre el escenario y dar su mejor versión en cada concierto. No obstante, reconoció que las complicaciones de salud que vivió hace algún tiempo la llevaron a pensar en no continuar con su carrera musical.

“Cuando estuve muy enferma, le dije a mi papá (Enrique Guzmán) que ya iba a ‘tirar la toalla’. Él me dijo, ‘nada más quiero que escuches esto’ y me puso al público, y yo sentí que me entraba la vida, esa noche no dormí. Creo que ahora que regreso a los escenarios va a ser más intenso, porque después de dos años yo no sé que vaya a pasar”, compartió Guzmán.

Antes de culminar la entrevista, El Tiempo preguntó sobre cuál es la canción de Paulina Rubio que más le gusta y que desearía interpretar, a lo que Alejandra respondió que “Dame otro tequila”, agregando que también tiene cierto agrado por “Ese hombre es mío”.

“Pero ya verán, esperen un mes y van a salir chispas del escenario… A todos mis rockeros, los quiero, ya los voy a ver y créanme que va a ser algo intenso, maravilloso y mágico. Esperen porque va a haber mucho rock and roll, pop y ¡Perrísimaaas!”, concluyó la “Reina de corazones”.

En Las Vegas, el concierto se realizará el 21 de mayo de 2022 en The Theater, dentro de Virgin Hotels.