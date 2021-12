“La Voz de Oro”, con banda

Bridget González es conocida por haber cantado los himnos nacionales en la pelea de campeonato mundial de boxeo, sostenida entre Jessie Vargas y Manny Pacquiao, además de haber participado en programas de televisión como Sábado Gigante, American Teen Idol, y Pequeños Gigantes, entre otros. El viernes 19 de noviembre de 2021 en Chuck Minker Sports Complex. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Aunque nació en San Francisco, California, Bridget González se ha identificado con la comunidad hispana de Las Vegas, ya que fue en esta ciudad donde creció y comenzó sus aventuras sobre los escenarios. El viernes 19 de noviembre de 2021 en Chuck Minker Sports Complex. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Aunque nació en San Francisco, California, Bridget González se ha identificado con la comunidad hispana de Las Vegas, ya que fue en esta ciudad donde creció y comenzó sus aventuras sobre los escenarios. El viernes 19 de noviembre de 2021 en Chuck Minker Sports Complex. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Bridget González es conocida por haber cantado los himnos nacionales en la pelea de campeonato mundial de boxeo, sostenida entre Jessie Vargas y Manny Pacquiao, además de haber participado en programas de televisión como Sábado Gigante, American Teen Idol, y Pequeños Gigantes, entre otros. El viernes 19 de noviembre de 2021 en Chuck Minker Sports Complex. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Bridget González es conocida por haber cantado los himnos nacionales en la pelea de campeonato mundial de boxeo, sostenida entre Jessie Vargas y Manny Pacquiao, además de haber participado en programas de televisión como Sábado Gigante, American Teen Idol, y Pequeños Gigantes, entre otros. El viernes 19 de noviembre de 2021 en Chuck Minker Sports Complex. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Bridget González es querida por mucha gente en Las Vegas, posee una sencillez que contagia. Posó para algunos de sus seguidores, como la señora de la gráfica. El viernes 19 de noviembre de 2021 en Chuck Minker Sports Complex. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Bridget González es querida por mucha gente en Las Vegas, posee una sencillez que contagia. En la foto junto a Jaime Estrada “El Carnalito”. El viernes 19 de noviembre de 2021 en Chuck Minker Sports Complex. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Jaime Estada, conocido en esta ciudad por sus amigos cercanos como “El Carnalito” fue el artífice de la presentación de Bridget González con banda en La Casona, en la foto junto al también destacado cantante local Jesús García Tapia “Chino”. El jueves 18 de noviembre de 2021 en La Casona Bar & Grill. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

“M e gustó la presentación de Bridget, este es un nuevo estilo para ella –el pop es su fuerte-; gracias a Dios y al generoso patrocinio de mucha gente, se realizó una presentación extraordinaria. Tiene una presencia escénica destacada, a sus escasos 22 años cuenta con las tablas necesarias”, comentó a El Tiempo, Jaime Estrada, sobre la incursión de Bridget González en el género regional mexicano.

Acompañada de la “Banda Desierto La Bandona”, la popular cantante deleitó a sus seguidores durante un concierto realizado el jueves 18 de noviembre de 2021 en La Casona Bar &Grill.

“El objetivo de Bridget es consolidar su presencia en el género urbano, sin embargo, acompañada de la banda se escucha muy bien. Cuando salga el material discográfico se hará una promoción extraordinaria para que ella ocupe el sitio que le corresponde en la cima del regional mexicano. Ya demostró que tiene las cualidades necesarias y su faceta con banda fue explosiva”, agregó Estrada.

Por otra parte; “me fui a México a participar en ‘Pequeños Gigantes’, donde tuve la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas como Yuri y Francisco Céspedes, entre otras celebridades. Fueron siete equipos con talentos especiales, un concurso y para mí fue una experiencia fabulosa ya que quedé finalista, y debido a eso me firmó Televisa, esa es la razón por la que sigo allá”, expresó Bridget durante una charla con El Tiempo efectuada en el marco de la Revolución Mexicana celebrada en Chuck Minker Sport Complex, el viernes 19 de noviembre, agregando que “he tomado clases de canto, tengo mucha práctica, nunca he dejado de actualizarme, sobre todo en el movimiento escénico. No me siento en plenitud, un artista siempre debe seguir trabajando”.

Sobre su experiencia con banda externó que “me gustó, nunca sabes por donde llega el éxito”.

Su pasión por la música data desde siempre, como anécdota, compartió que desde muy niña supo que cantar sería su verdadera vocación. Ahora a sus 22 años, Bridget González se ha ganado un lugar en la industria musical de México y Estados Unidos. Sin embargo, esto no habría sido posible sin el esfuerzo y la dedicación que ha puesto en su carrera, pero, sobre todo, el apoyo de su familia que ha estado al tanto de una profesión que tiene muchos riesgos y sacrificios.

“Una vez vi a Selena Quintanilla y dije ‘wow, yo quiero ser como ella, que la gente me aplauda, que la gente me quiera’; le pedí apoyo a mi papá José González y él aprobó mis deseos. Desde entonces se ha encargado de mantenerse a mi lado, ya que este medio –el artístico- está plagado de gente malintencionada. Su protección me ha dado confianza y fortaleza, es mi mánager y mejor amigo”, aseveró la artista agregando que “muchas veces hemos ido sin un centavo, viajado solo con el pasaje de ida, pero mi papá se encarga de conseguir lo necesario para regresar sanos y salvos. He pasado mil momentos desagradables, pero en compañía de mis papás siempre los hemos sorteado y agradecemos incluso eso, porque nos dejan experiencias”.

En terreno artístico, la carrera de Bridget se paralizó debido a la pandemia, “en México las cosas son lentas, aquí ya se ve reactivado todo; durante la pandemia hemos ensayado, hemos estado bailando, tomando clases de canto, de guitarra, tenemos un proyecto en reggaetón que se llama MZK, dos chicos y una servidora, vienen muchos proyectos con ellos, además de mi carrera como solista”, comentó Bridget.

Justamente, algunas fusiones de regional mexicano como Maluma con Christian Nodal o la de Alejandro Fernández con Mon Laferte, etc. muestran que –en la actualidad- los proyectos conjuntos abren las puertas para explorar otros mercados.

Sobre las satisfacciones que la artista tiene hasta este momento, dijo que “tengo el record de cantar el himno nacional en peleas de boxeo (lo hizo en la batalla que libró Jessie Vargas frente a Manny Pacquiao)”.

En cinco años, en el corto plazo, Bridget se ve reconocida, “se vale soñar, yo creo mucho en las energías, en la ley de la atracción, espero que para cuando eso suceda me conozcan a nivel internacional”, expresó.

A los lectores de El Tiempo les aconsejó que “si tienen algún sueño, nunca dejen de luchar, se van a cerrar puertas, pero hay que seguir insistiendo, en algún momento una de ellas se abrirá y deben estar listos para irrumpir y lograr sus sueños”, finalizó.