Lanzan nueva remezcla de “The White Álbum” de The Beatles

ARCHIVO. Londres, 8 Ago 2018 (Notimex- Marcela Gutiérrez).- El casting de la producción musical “Let it Be” rindió tributo a Los Beatles, a 49 años del aniversario de la famosa fotografía para la portada del álbum Abbey Road.

Una nueva remezcla por el 50 aniversario de uno de los álbumes más éxitosos de Los Beatles “The White Álbum” –El álbum blanco- será lanzada a la venta en Estados Unidos el 9 de noviembre próximo, anunciaron sus publicistas.

Esta vez es el extenso álbum doble de 1968 de los Fab Four “The Beatles”, también conocido como White Álbum, que está recibiendo un refresco sónico.

La caja de siete discos irá acompañada con docenas de grabaciones demo y tomas alternativas de canciones, más de 100 pistas en total, de lo que es el título más vendido de todos los lanzamientos de estudio originales del legendario cuarteto.

Este paquete sigue la edición de aniversario de medio siglo del año pasado “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, que fue recibido por la aclamación casi universal por la mezcla estéreo actualizada, acompañando grabaciones de archivos de versiones de sonido envolvente que nunca antes habían visto la luz del día.

El próximo White Álbum trae más tomas alternativas y material inédito porque los Beatles pasaron aún más tiempo trabajando en las 30 canciones que hicieron el corte final para el innovador álbum de 1968, lanzado un 22 de noviembre.

De hecho, acumularon más de 100 tomas de algunas canciones, aunque no todas fueron tomas completas, a veces constituían inicios en falso o tentativas rápidamente abortadas.

El objetivo general de la nueva mezcla, según el productor Giles Martin y otros asociados con el proyecto, es ofrecer a los oyentes contemporáneos algo más parecido a lo que los Beatles escucharon en el estudio que lo que estaba disponible para los fanáticos de la música hace 50 años.

Junto con las nuevas mezclas estéreo y multicanal del álbum, la caja incluirá un disco completo de 27 “Esher Demos”, primeras grabaciones acústicas de las canciones de White Álbum realizadas en la casa del guitarrista y compositor George Harrison en Esher, Inglaterra.

Esto ocurrió antes de que el grupo comenzara formalmente a trabajar en el álbum en Abbey Road Studio en Londres.

Muchas de esas canciones fueron escritas, o al menos iniciadas, mientras el grupo viajaba a Rishikesh, India, para estudiar Meditación Trascendental con Maharishi Mahesh Yogi a principios de 1968.

Fue un período típicamente fértil para los Beatles, de hecho, el resultado fue el primer álbum doble de la música de la banda.

Pero también fue un momento en el que las tensiones internas se fueron construyendo tras la muerte en 1967 de su gerente, Brian Epstein, y del productor George Martin, ya que los miembros de la banda ejercieron un mayor control en el estudio que alguna vez había sido su dominio exclusivo.

Las sesiones de grabación a menudo se desarrollaban hasta altas horas de la madrugada mientras los Beatles seguían la llamada de su musa las 24 horas, los siete días de la semana, en lugar del programa regulado de 9 a 5 a lo que Martin y otros empleados de Abbey Road se habían acostumbrado.

Fue durante la grabación del álbum blanco que el baterista Ringo Starr abandonó la banda durante dos semanas, aunque las noticias no se hicieron públicas en ese momento, y luego se reunió con ellos para completar esas sesiones.

Tres CD más contienen 50 grabaciones de las sesiones de White Album de canciones como “Back in the U.S.S.R.”, “While My Guitar Gently Weeps”, “Glass Onion”, “Birthday”, “Helter Skelter” y “Revolution”.

Además, esos discos tocan otras canciones en las que el grupo trabajó al mismo tiempo que no formaban parte de ese álbum, entre ellos “Hey Jude”, “Let it Be”, “Lady Madonna”, “The Inner Light” y ” No culpable “, las dos últimas son canciones escritas por Harrison.

El conjunto de cajas incluye un libro de tapa dura de 164 páginas que reúne reproducciones de los retratos a color de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y el gran póster desplegable del álbum original con un collage de fotos de un lado y las letras de las canciones por el otro.

Decenas de otras fotografías de archivo irán acompañadas de nuevas presentaciones escritas por McCartney y Giles Martin y capítulos que detallan las sesiones de grabación, con notas que iluminan cada canción.

La caja también saca a la luz las últimas versiones del grupo de canciones que tocaron durante sus primeros años, cubriendo sus canciones favoritas de rock, R & B y country de los Estados Unidos, como “You’re So Square” de Elvis Presley (Baby I Do not Care), “Blue Moon” y WC Handy’s “St. Louis Blues”.

El séptimo disco es un disco Blu-ray de solo audio con archivos de alta resolución de mezcla estéreo y mono (el mono es una transferencia directa de la mezcla mono original del álbum) y DTS-HD Master Audio y Dolby True HD 5.1 mezclas de sonido envolvente.

El White Álbum remix también se ofrecerá en otras configuraciones, incluido un juego de tres CD de lujo que incluye la nueva mezcla de estéreo y las demos de Esher, también disponible en una edición de vinilo de cuatro LP. Finalmente, una edición de vinilo de dos LP contendrá la nueva mezcla estéreo.

Ha sido certificado 19 veces platino, lo que significa envíos de Estados Unidos de 19 millones de copias, por la Asociación de la Industria de Grabación de América.