Larry Hernández regresa a los escenarios en busca de otra oportunidad

[ Cortesía ]

El cantautor Larry Hernández reveló que su colega Marco Antonio Solís le aconsejó regresar a los escenarios, por lo que decidió acompañarse con músicos de Luis Miguel, Juan Gabriel y Joan Sebastian, a quienes reunió en Los Ángeles.

Es así que Hernández adelantó que en los próximos meses abundará sobre esa sorpresa musical para la cual ya se prepa y no había experimentado en discos anteriores, porque se consideraba una persona con suerte que todo se le daba.

“Ya estoy en mi preparación vocal tomando tres clases a la semana para este regreso, el disco se llama Las favoritas de mis ídolos en el que incluiré canciones de Joan Sebastian, canciones de Marco (Antonio Solís), hasta un tema de Selena que yo cantaba cuando estaba en la cárcel y trataba de menguar la pena”, relató.

La canción referida de la “Reina del Tex-Mex” es No me queda más, la cual aseguró que ya llevó al estudio pues lo liberaba de muchas cosas y le daba paz durante sus días en prisión, luego de ser acusado por el promotor de uno de sus conciertos por el delito de secuestro y agresión.

Por otra parte, en declaración a medios internacionales adelantó que prepara la octava temporada de su “reality” Larrymanía, la cual comenzará a grabar en mayo y estará enfocada en su regreso musical, al tiempo que documentará varios conciertos, incluyendo su retorno a México.

“Cada año preparo mi casa para Larrymanía, estoy como en una terapia para mí porque me preparo para este regreso, porque no voy a grabar el ‘reality’ todo amargado”, relató.

Actualmente se transmite la séptima etapa de su programa que incluye aspectos de su boda a petición de sus seguidores, además de la recuperación y rehabilitación del accidente que sufrió en diciembre de 2017, cuando se cayó de una bicicleta que le causó serias heridas en la cabeza y la cara.

“Dios me ha ayudado cada año a superar esas duras experiencias y a gozar de las bonitas, pero llevarlas a la televisión durante siete años no es fácil, también es una responsabilidad para mí, que no grabo sólo por grabar”, aseguró.

El intérprete subrayó que el percance sufrido hace más de un año fue la razón que le impidió regresar a los escenarios, pero logró levantarse y por eso retrata esa dolorosa recuperación, que incluyó cirugías en el rostro y la restauración de parte de su dentadura.

“Los doctores que me examinaron me dijeron que era un milagro que me haya caído a 70 y tantas millas, para ser exactos 77 millas por hora (más de 123 kilómetros), pegando con mi cabeza de lleno en el pavimento y logré sobrevivir y levantarme”, narró.