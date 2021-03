Las Vegas alberga casi 40 espectáculos

Alex Biffin, al centro, lidera el regreso de Thunder From Down Under en Thunderland Showroom el domingo, 17 de enero de 2021. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

El acto de burbujas de Lucia se muestra durante el regreso de "Absinthe" en Caesars Palace el miércoles, 28 de octubre de 2020. (Spiegelworld)

Piff The Magic Dragon (John van der Put), Squire (Brett Alters), la corista Jade Simone y el cómico/escritor Matt Donnelly aparecen en el espectáculo benéfico de Piff para los socorristas de Las Vegas y los trabajadores sanitarios de primera fila en Flamingo Showroom el martes, 27 de octubre. (Edison Graff)

El campeón de la WWE Barry Ashley (izquierda) aparece con el chef Barry Dakake en Barry's Downtown Prime el viernes, 12 de marzo de 2021. (Barry's Downtown Prime)

Brad Garrett con su traje protector de materiales peligrosos en la reapertura de su Brad Garrett's Comedy Club en el Studio A & B del MGM Grand el viernes, 13 de noviembre de 2020. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

El excampeón de la WWE Chris Jericho aparece con el elenco de "X Burlesque", al que se une el interloper "Red Cup Geoff” el sábado, 13 de marzo de 2021. (Stabile Productions)

Murray Sawchuck aparece en el escenario de Laugh Factory en Tropicana el viernes, 27 de diciembre de 2020. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Sam Wills, alias Tape Face, en Harrah's Showroom el sábado, 7 de noviembre de 2020. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

The Jabbawockeez se presentan en su producción, "Timeless", en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves, 5 de noviembre de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un primer vistazo al público de "X Country" en Harrah's Cabaret el jueves, 22 de octubre de 2020. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

(Columna)

La semana pasada estuve haciendo algo de trabajo de oficina, revisando las fechas de venta de una productora de Las Vegas, y me encontré con algo extraordinario: Una larga fila de espectáculos con entradas, que ocupaba casi toda la pantalla de la KatsTop laptop.

Como en los viejos tiempos, casi, había más de tres docenas de espectáculos en curso (39, según mis cálculos) que se están presentando en Las Vegas en este momento. Supongo que cualquier otra ciudad internacional se sentiría alentada por haber recuperado con seguridad ese volumen de entretenimiento en vivo durante una pandemia.

Esto, casi un año después de que el entretenimiento en vivo en toda la ciudad se oscureciera por el cierre estatal de COVID de los negocios no esenciales.

Ese recuento está muy por debajo de lo que Las Vegas ha ofrecido en la “antigua” normalidad. Las estadísticas varían en función de las aperturas, los cierres, las pausas y demás, pero la ciudad presentaba unos 150 espectáculos con entrada por noche antes de que llegara el COVID. Una vez más, Las Vegas establece su propio estándar con su volumen puro de ofertas de entretenimiento en vivo.

Al revisar la última lista el domingo, Matt Stabile, de Stabile Productions, dijo: “Es bastante impresionante, teniendo en cuenta que teníamos como cinco espectáculos en marcha cuando empezamos a reabrir. Pero hay demanda. La ciudad está cada vez más concurrida. Todos nuestros espectáculos se han agotado. Es un aforo menor, claro, pero ha sido una locura toda la semana”.

A continuación, la lista de espectáculos que se pueden ver a medida que se acerca el primer aniversario del cierre, el jueves por la noche:

Caesars Entertainment

Caesars Palace: “Absinthe”, que vuelve el miércoles, en Spiegeltent de Roman Plaza.

Harrah’s: “X Country” en Harrah’s Cabaret. “Tape Face” en Harrah’s Showroom.

Flamingo: Piff The Magic Dragon, en Flamingo Showroom. “X Burlesque”, en X Burlesque Theatre.

Bally’s: “Extravaganza”, Jubliee Theater.

Información: Caesars.com

MGM Resorts International

MGM Grand: David Copperfield, David Copperfield Theater. Jabbawockeez, MGM Grand Garden Arena. Brad Garrett’s Comedy Club, Underground promenade.

New York-New York: Terry Fator vuelve el jueves por la noche, New York-New York Theater (antiguo Zumanity Theater).

Luxor: Carrot Top, “Fantasy”, Luxor Theater.

Excalibur: “Australian Bee Gees Show”, “Thunder From Down Under”, Thunderland Showroom.

Información: MGMResorts.com

Tropicana

Rich Little, Murray Sawchuck, programa de comedia de Laugh Factory, Laugh Factory Comedy Club.

Información: Troplv.com

The Strat

“MJ Live” vuelve el jueves, The Strat Showroom. L.A. Comedy Club, retail promenade.

Información: Thestrat.com

Toscana Suites

“The Rat Pack is Back”, en Copa Room temporal, segundo nivel del hotel.

Información: Tuscanylv.com

Downtown

El programa de comedia de Don Barnhart, Pauly Shore, Delirious Comedy Club.

Información: Downtowngrand.com

Alexis Park

“BurlesQ”, “Rock Candy”, “The Man Who Knows” protagonizado por Alain Nu, “The Big Little Variety Show”, “Late Night Magic”, “Jokesters Comedy Club”, “All Motown”, “Amazing Magic With Tommy Wind”.

Información: TicketKite.com

Notoriety at Neonopolis

“The Regeneration Series” protagonizada por Clint Holmes y el teclista de jazz Tom Schuman, “Faaabulous The Show”, “Hootenany” con Jimmy Denning de Tenors of Rock y Vinny “Vin A.” Adinolfi de Bronx Wanderers, “Four Funny Comics”, “M Is For Magic”, con David Goldrake, “Totaly Mental” con Vinny Grosso, “Motown Extreme”.

Información: Notorietylive.com

Mosaic On The Strip

“Queens Of Rock”, “Aussie Heat”.

Información: Mosaiconthestrip.com

The Space

El cómico John Caparulo en “Uncapped Comedy”, main room. The Space alberga varias actuaciones únicas, compromisos limitados y (por supuesto) espectáculos benéficos Mondays Dark cada dos semanas.

Información: Thespacelv.com

Larry Flynt’s Hustler Club

“Sexxy” protagonizada por Jennifer Romas.

Información: Vegashustlerclub.com

¿Próximamente?

Cualquier titular o espectáculo que no aparezca en ese tramo está aún por anunciar, o (como Gordie Brown en Golden Nugget el 25 de marzo) se estrenará en una fecha posterior. La lista no incluye los planes del Cirque du Soleil de volver a ofrecer sus cinco espectáculos en el Strip a partir del 4 de julio, ni los numerosos titulares residentes en el Strip, empezando por el regreso de Barry Manilow a Westgate Las Vegas en junio. La residencia de Usher en el Colosseum del Caesars Palace es la siguiente en julio, y continúa con Donny Osmond en Harrah’s a finales de agosto.

Además, se añaden a la lista de entradas actuaciones “de ambiente” en curso, como los espectáculos en el Mayfair Supper Club del Bellagio, el Italian American Club y The Vegas Room. Varios hoteles-casino ofrecen actualmente espectáculos gratuitos en sus salones, como Le Cabaret en Paris y el Indigo en Bally’s; el Napoleon’s en Le Boulevard, entre estos dos casinos; el Piano Bar del Harrah’s (con Pete “Big Elvis” Vallee a la cabeza) y el Carnaval Court (con mis amigos de la banda de rock clásico Original Chaos); y el recién ampliado 1923 Prohibition Bar del Mandalay Bay, con Nieve Malandra como residente.

Es mucho, sin comparar con lo que estaba en la época pre-COVID en Las Vegas, que establece su propio estándar. Pero para responder a la pregunta de si la ciudad puede recuperar su estatura como capital mundial del entretenimiento, hay que mirar el marcador. Ya está en marcha.