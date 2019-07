Las Vegas pasó la “inspección”

Inspector se reencontró con su público de Las Vegas en una cálida noche de verano. Viernes 12 de julio de 2019 en The Bunkhouse Saloon. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

The Scoundrels, encabezados por su vocalista Bianca Hernández, provocaron emociones entre el público tocando canciones como ‘Sancho’, ‘Curse’, ‘Tragedy’, ‘Tu falta’, ‘Bad things’, entre otras. Viernes 12 de julio de 2019 en The Bunkhouse Saloon. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Extraños Objetos fue la banda encargada de iniciar con el espectáculo. Viernes 12 de julio de 2019 en The Bunkhouse Saloon. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

The Revolution Rock es dirigido por Omar Hurtado. Viernes 12 de julio de 2019 en The Bunkhouse Saloon. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Como ya es una costumbre, lo mejor del rock en español llega al centro de Las Vegas gracias a los eventos que realiza The Revolution Rock, cuyo objetivo es brindar una plataforma para que distintas bandas locales expongan su talento ante cientos de personas. Todo mediante un ambiente de alegre convivencia.

The Revolution Rock es dirigido por Omar Hurtado, quien generalmente organiza conciertos para rendir tributo a reconocidos exponentes del rock en español; durante estos eventos, las bandas locales tocan covers pero también deleitan al público con algunos temas originales.

Otro tipo de conciertos realizados por Hurtado son como el que aconteció la noche del viernes 12 de julio, cuando se hace el esfuerzo por traer a una banda reconocida a nivel internacional para compartir escenario con artistas locales.

En esta ocasión fue Inspector, exitosa banda mexicana de rock y ska, quienes pusieron el buen ambiente en The Bunkhouse Saloon, bar situado en el centro de la ciudad que lució completamente lleno para escuchar grandes temas como ‘Amnesia’, ‘Cara de chango’, ‘Me estoy enamorando’, ‘Pánico’, entre otros. Por supuesto que no pudo faltar un éxito de antaño como ‘Amargo adiós’ y dos actuales como ‘Páginas en blanco’ y ‘Convaleciente’.

“Inspector han tenido ganas de estar con nosotros, hablamos por mucho tiempo y nos regalaron un espectáculo nuevo. Fue un show especial para nosotros en Las Vegas, la idea es que vengan más seguido”, dijo el dirigente de The Revolution Rock, Omar Hurtado.

Antes de la presentación de Inspector, otros artistas como The Scoundrels, Extraños Objetos y DJ Joseph dieron muestra de su talento ante un público latino que disfrutó de cada minuto de este espectáculo, comprobando una vez más que el rock en español siempre ha estado vigente pese a que en los últimos años han surgido géneros musicales que han acaparado la atención de los medios de comunicación.

The Scoundrels, encabezados por su vocalista Bianca Hernández, provocaron emociones entre el público tocando canciones como ‘Sancho’, ‘Curse’, ‘Tragedy’, ‘Tu falta’, ‘Bad things’, entre otras.

“Estuvo tocando Extraños Objetos, una banda local de Las Vegas con un proyecto muy original y único, me encanta su sonido. Otra banda fue The Scoundrels, no tengo palabras para describirlos, es impresionante la fusión que traen, tienen mucha energía positiva, no hay muchas bandas donde la líder sea una mujer (Bianca Hernández) y esta es una”, declaró Hurtado.

Inspector es una banda originaria de Nuevo León, México fundada en 1995. Lograron la fama en dicho país en el año 2001, tras el lanzamiento de su disco ‘Alma de fuego’, del cual se desprendieron los éxitos de ‘Amnesia’ y ‘Amargo adiós’.

Respecto a la complejidad de realizar este tipo de eventos, Hurtado comentó que “es un trabajo que no se te paga, no vives de esto, lo haces por fomentar la cultura del rock, ‘por amor al arte’. No existe una palabra, pero me encanta ver a toda la gente reunida por algo positivo, nunca hemos tenido ninguna pelea, es gente que viene a divertirse sanamente”.

The Bunkhouse Saloon es un lugar donde se pueden llevar a cabo eventos al aire libre o en interior, ya que cuenta con una zona de bar y una explanada. En primera instancia se tenía previsto realizar este concierto en el área abierta, sin embargo la logística cambió por cuestiones ajenas a los organizadores y esto derivó en que decenas de personas que intentaron adquirir su boleto de último momento ya no pudieran hacerlo.

“El evento se planea, se organiza y se proyecta, todo el esquema estaba bien, pero llegó el momento en que los dirigentes del lugar nos cambiaron el plan, pero los entiendo, si iban a tener un evento afuera y cambió a interior, la capacidad se reduce en un 40 por ciento. Desgraciadamente no puedo hacer nada, no estuvo en mis manos”, agregó Hurtado.

Siga a The Revolution Rock en Facebook para información sobre próximos conciertos, los cuales son a bajo costo e incluso ha llegado a haber eventos determinados sin costo, todo con el objetivo de seguir impulsando el rock en español entre los habitantes de Las Vegas.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.