Llega a Las Vegas primer show en español

“La gente se va a reír, la va a pasar bien, pero lo más importante es que se van a sorprender”: Santiago Michel, mentalista. [Foto Cortesía]

Santiago Michel protagoniza el primer show en español en el Strip de Las Vegas. [Foto Cortesía]

¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste? Por primera vez llega a Las Vegas un espectáculo totalmente en español llamado Ilusión Mental, el cual es la nueva apuesta del hotel-casino Planet Hollywood para reforzar el entretenimiento en la zona turística de la ‘ciudad de las luces’.

Esta nueva atracción tiene como protagonista a Santiago Michel, un mentalista de 24 años de edad originario de la Ciudad de México, quien desde hace tres años llegó a Las Vegas para estudiar en UNLV pero con la convicción firme en perseguir sus sueños artísticos.

“Empecé esto a los seis años de edad, cuando vi a un mago por primera vez, me llamó demasiado la atención. Prácticamente toda mi vida he querido ser mago, siempre fue mi pasión”, comentó Michel en entrevista exclusiva para El Tiempo.

Santiago se ha presentado en 10 países alrededor del mundo, aunque desde adolescente ha compartido su talento ante el público, de manera profesional lo ha ejercido desde los 17 años de edad. Una de sus mayores satisfacciones fue presentar su show en Rusia el año pasado.

“La primera vez que subí a un escenario (como profesional) fue a los 18 años en Cancún, presenté mi show de hipnosis”, dijo el mentalista y añadió que le gusta trabajar con su público y lograr conexión con los mismos.

“El poder jugar con la mente de los espectadores, demostrar cosas fuera de lo común, siempre me llamó la atención adentrarme en lo que conocía, en esta narrativa de que siempre hay algo más de lo que vemos. La experiencia del misterio es uno de los sentimientos más bonitos que puede llegar a tener el ser humano”, expresó el joven mexicano.

Michel confesó que siempre había querido tener un show en Las Vegas, por lo que desde su llegada a esta ciudad se dedicó a investigar el proceso que debía cumplir para poder lograr ese sueño que desde niño había tenido.

“No era cuestión de si lo iba a tener, era de cuándo lo iba a tener… Sin importar cuantas veces me dijeran que no, solo me tenían que decir que sí una vez. No ha sido fácil, me tardé tres años pero sabía que lo tenía que hacer”, aseguró el mentalista.

Emocionado pero consciente de que ahora tiene una gran responsabilidad, Santiago Michel busca cautivar al público latino, turista y local, mediante un espectáculo dedicado a ellos. En el año de 1946 se presentó el primer mago en Las Vegas, ciudad que históricamente ha sido hogar de personalidades de distintas ramas artísticas como Celine Dion, Elvis Presley, Cirque Du Soleil, Criss Angel, entre otros. Sin embargo, el mentalista mexicano se mantiene mesurado ante la oportunidad que se le presenta.

“Todavía no ‘me cae el veinte’. Realmente no se trata de que yo me ‘engolosine’ con la idea, sino que mi trabajo le guste a la gente y que los latinos que lean esta nota nos vengan a apoyar porque esperamos que este show abra espacios para que haya otros espectáculos en español en Las Vegas.

Cuando tu entras a un mercado como Las Vegas, hay entre 60 y 100 shows diarios, como producto tienes que diferenciarte de los demás, en nuestro caso es el único show en español en la historia. No solo es que hablo español, yo entiendo a la gente que habla español”, sentenció Michel.

Ilusión Mental tiene funciones disponibles por cuatro días cada semana, a las 5:30 de la tarde, en el hotel-casino Planet Hollywood.

“Es un viaje con la audiencia en la que exploramos las capacidades de la mente, nuestros sueños y nuestros recuerdos. Es una experiencia en la que todos exploramos esas cosas que nos hacen diferentes y que al mismo tiempo nos conectan. La gente se va a reír, la va a pasar bien, pero lo más importante es que se van a sorprender”, concluyó el mentalista.

