Los íconos de Las Vegas, David Copperfield, Brad Garrett y Carrot Top regresan al Strip

octubre 20, 2020 - 10:12 am

Carrot Top, izquierda, y David Copperfield son parte de los artistas que regresarán a los hoteles de MGM Resorts International en Las Vegas. (MGM Resorts International/Las Vegas Review-Journal/File)

Los miembros del elenco de Jabbawockeez ensayan en el MGM Grand hotel-casino en el 3799 Las Vegas Blvd. S. el domingo, 1º de noviembre de 2015. (Archivo del Review-Journal)

El elenco de "Fantasy" en Luxor en la alfombra azul antes de "One Night For One Drop", que se celebró en el O Theater de Bellagio el viernes, 8 de marzo de 2019. ( John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal @JohnnyKats

El comediante Brad Garrett, izquierda, oficia la boda de Cyndi Nelson y el comediante Rob Sherwood en el Brad Garrett's Comedy Club en MGM Grand hotel-casino de Las Vegas el sábado, 9 de febrero de 2019. Caroline Brehman/Las Vegas Review-Journal

Wayne Hosking como Maurice Gibb, de izquierda a derecha, David Scott como Robin Gibb, y Michael Clift como Barry Gibb de los Australian Bee Gees, una banda tributo a los Bee Gees, tocan en el Thunder Showroom del hotel-casino Excalibur en Las Vegas el domingo, 13 de mayo de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Thunder From Down Under, el grupo masculino de larga duración en Excalibur. (SPI Entertainment)

La aclamada productora, coreógrafa, directora y bailarina Anita Mann celebra el jueves por la noche el 19º aniversario de "Fantasy" en Luxor. (Tom Donaghue)

Es útil tener unos cuantos penthouses de repuesto.

MGM Resorts International lo demostró devolviendo siete producciones a sus escenarios el 6 de noviembre. Carrot Top, Brad Garrett’s Comedy Club, “Fantasy” en Luxor y “Timeless” de Jabbawockeez se están moviendo a salas más espaciosas en su regreso a la acción en el Strip de Las Vegas.

Mientras tanto, David Copperfield regresa “Live the Impossible” a su teatro homónimo en MGM Grand, y los Australian Bee Gees y Thunder From Down Under vuelven a Excalibur’s Thunderland Showroom.

Las entradas para todos los espectáculos ya están a la venta en www.mgmresorts.com/entertainmentnowopen. Todos los espectáculos tendrán un límite de 250 asientos, con estrictas precauciones de seguridad COVID-19, especialmente el uso obligatorio de cubrebocas. La regla de los 25 pies, lo que comúnmente se conoce como el “foso” del entretenimiento, estará implementado en todos casos.

El presidente de Entretenimiento y Deportes de MGM Resorts, George Kliavkoff, declaró que la compañía pretende ser lo más segura posible, mientras abre el entretenimiento en vivo por primera vez desde mediados de marzo.

“El entretenimiento es uno de los pilares de lo que hacemos en Las Vegas, y para nosotros es importante que nuestros miles de empleados que trabajan en estos espectáculos vuelvan a trabajar”, indicó Kliavkoff en una conversación telefónica el domingo. “Diría que estamos en una posición única y buena como MGM Resorts porque tenemos muchos lugares que pueden llevar a cabo espectáculos que no pueden abrirse en sus lugares existentes debido a la regla de los 25 pies”.

El movimiento de reapertura más intrigante es la reubicación temporal de Jabbawockeez del teatro del show, justo al lado del casino MGM Grand, a la arena Grand Garden. El valiente, y ya enmascarado, grupo de baile se presentará ante una multitud de 250 personas en un lugar con capacidad para casi 17 mil.

En otro lugar, el club de Garrett será trasladado de su ubicación subterránea a los salones de baile de los Estudios A y B, justo al lado del paseo que lleva al Grand Garden. Los aficionados al boxeo conocen estos salones como el centro mediático de las grandes peleas por el título en el Grand Garden.

Ese movimiento probablemente evitó un nuevo retraso en el regreso de la alineación de comedia de Garrett. Ese club es uno de los varios de la ciudad que se vería afectado por la distancia de 25 pies entre el artista y el público más cercano.

Carrot Top y “Fantasy” también se mudarán, de Atrium Showroom a Luxor Theater, más recientemente sede de la efímera producción del Cirque “R.U.N”.

Los que se quedan en su mismo lugar son el tributo a los Australian Bee Gees y al grupo Thunder From Down Under. Notablemente ausente está Hans Klok, el ilusionista holandés que cerró su producción y ha movido sus accesorios fuera de la sala de exhibición y se fue a partes desconocidas.

Aunque todos los espectáculos que regresan tienen un aforo relativamente pequeño, la alineación representa a varios de los titulares más exitosos del MGM Grand.

Copperfield normalmente vende hasta 15 espectáculos a la semana y está volviendo a su apretada agenda con dos espectáculos por noche, tres los sábados, sin días oscuros.

Carrot Top y “Fantasy” han sido el ancla de Atrium Showroom por más de una década.

Thunder ha operado durante 18 años en Excalibur, donde los Australian Bee Gees fueron titulares desde 2011.

Los Jabbawockeez se mudaron a su teatro en MGM Grand hace cinco años, avanzando su carrera de 10 años con la compañía.

Garrett ha mostrado su poder de estrella en MGM Grand desde 2012.

Crucial para la experiencia de entretenimiento compartido es quién tendrá y quién no tendrá que estar enmascarado en el escenario. Ese detalle delicado aún se está determinando en las conversaciones entre los ejecutivos del hotel y la Junta de Control de Juegos. De acuerdo con los protocolos estatales, se ha exigido a los bailarines y comediantes que se enmascaren mientras actúan, aunque los músicos y cantantes no. Pero es probable que la regla de los 25 pies lleve a una flexibilización de la directiva de que los cómicos usen cubrebocas.

Los espectáculos también están funcionando en un modelo de negocio extranjero en un mercado turístico imprevisto. Las producciones no tienen permitido vender entradas en el lugar el día de los espectáculos, pero pueden vender en línea en cualquier momento. La venta ambulante es tradicionalmente crítica para el éxito de los espectáculos más pequeños, ya que los turistas deciden sobre tales producciones impulsivamente.

Además, los nuevos protocolos de seguridad podrían atraer a la gente que quiere ser entretenida en un teatro sin riesgos o repeler a la gente que no quiere usar un cubrebocas durante todo el espectáculo.

Pero Kliavkoff es optimista. El ejecutivo del centro vacacional afirma que el apetito reprimido por el entretenimiento debería ayudar a llenar las salas de MGM Resorts.

“Creo que no tendremos suficientes asientos para la gente que quiere ver estos espectáculos”, dijo Kliavkoff. “Hay mucha demanda de entretenimiento. Debido a que estamos tan limitados en el número de asientos que podemos tener en cada uno de los lugares y porque sólo estamos abriendo en toda la ciudad un puñado de espectáculos, creemos que no habrá suficientes asientos para la gente que quiere asistir a los espectáculos”.