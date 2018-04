‘Los Monólogos de la Vagina’ celebraron 10 años en Las Vegas

‘Los Monólogos de la Vagina 2018’ fue a beneficio de la organización The Embracing Project. Viernes 30 de marzo de 2018 en Biblioteca Whitney. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La fundadora de The Embracing Project, Esther Rodríguez Brown, agradeció el apoyo del grupo V-Day Las Vegas en Español. Viernes 30 de marzo de 2018 en Biblioteca Whitney. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas rieron con la puesta en escena ‘Los Monólogos de la Vagina 2018’, obra original de Eve Ensler. Viernes 30 de marzo de 2018 en Biblioteca Whitney. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

‘Los Monólogos de la Vagina 2018’ fue a beneficio de la organización The Embracing Project. Viernes 30 de marzo de 2018 en Biblioteca Whitney. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Fueron más de 30 las mujeres que participaron en la edición 2018 de esta obra de teatro. Viernes 30 de marzo de 2018 en Biblioteca Whitney. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Fueron más de 30 las mujeres que participaron en la edición 2018 de esta obra de teatro. Viernes 30 de marzo de 2018 en Biblioteca Whitney. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas rieron con la puesta en escena ‘Los Monólogos de la Vagina 2018’, obra original de Eve Ensler. Viernes 30 de marzo de 2018 en Biblioteca Whitney. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Con la tarea de mandar un mensaje contundente contra el abuso sexual, violencia doméstica y discriminación de género, el grupo V-Day Las Vegas en Español llevó a cabo la edición 2018 de la obra de teatro ‘Los Monólogos de la Vagina’, puesta en escena que celebró su décimo aniversario en la ‘ciudad de las luces’.

“Las Vegas es uno de los epicentros de homicidios por violencia doméstica. Es algo que nos afecta mucho, la diferencia entre los latinos y gente de otro grupo étnico es que a los latinos se nos complica aún más porque tenemos gente indocumentada, entonces muchas mujeres no buscan ayuda o no reportan los problemas por su estatus migratorio. Aparte es por cosas religiosas o porque en nuestros países no hay ayuda”, comentó la directora de V-Day Las Vegas en Español, Erica Grimaldo.

Como ya es una costumbre en cada presentación anual, antes del evento los asistentes pueden tomar información de diferentes organizaciones que brindan su tiempo para exponer distintos servicios en beneficio de las mujeres. “Te vas a divertir pero también te vas a informar de organizaciones, para que si a tí o tu vecina les pasa algo sabes que existe esa ayuda”, agregó Grimaldo.

De acuerdo con V-Day Las Vegas en Español, este grupo surgió por el deseo de querer hacer algo positivo por la comunidad hispana del Sur de Nevada, las participantes en cada obra de teatro no son actrices profesionales, sin embargo han brindado su esfuerzo y dedicación para lograr donar más de $30,000 dólares a distintas organizaciones locales durante los 10 años de existencia del grupo.

Uno de los mensajes de este año fue unirse al movimiento #MeToo y reprobar cualquier tipo de acoso sexual, ya que en los últimos meses muchas mujeres han denunciado ser víctimas de esta situación por parte de hombres con trabajos públicos a nivel nacional e incluso en Nevada.

“Con el movimiento #MeToo, muchas mujeres sacaron a la luz historias de abuso. Cuando no se guardan en secreto (los casos) le quitas el poder a la persona que te hirió a seguir haciendo lo mismo a más víctimas, cuando dices lo que te pasó, entonces la persona que te abusó tiene menos posibilidades de seguirlo haciendo”, dijo Grimaldo.

El evento de este año fue a beneficio de The Embracing Project, organización que desde el año 2007 ha ayudado a niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual.

“Hay un segmento de la población que no pueden contar sus historias, las mujeres jóvenes que son traficadas. No solo es abuso, las obligan a la prostitución, es algo terrible y es muy difícil para las víctimas. No es un tema conocido y no muchas organizaciones ayudan, The Embracing Project es una de las pocas que ayudan y se enfocan en menores de 18 años de edad. La edad promedio de la gente a la que ayudan son adolescentes de 14 años”, concretó Grimaldo.