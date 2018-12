Mariachi Sol de México presentará su concierto navideño en Las Vegas

El maestro José Hernández y su reconocido Mariachi Sol de México, nominados al Latin Grammy 2018 por mejor Álbum de Mariachi, presentan su Gira Anual de Navidad, acompañada por un nuevo CD: A Merry-Achi Christmas en Historic Fifth Street School en Las Vegas. El evento se llevará a cabo este viernes 14 de diciembre a las 7:30 pm. El álbum incluye selecciones del show, que muestran la versatilidad del mariachi, tocando composiciones complejas como la Suite del Cascanueces de Tchaikovsky, interpretada al estilo mariachi por uno de los grupos más aclamados.

[ Cortesía ]

“Nuestra gira de navidad se ha convertido en una tradición anual en todo el oeste”, dijo el maestro Hernández. “Este es nuestro 23º año visitando a nuestro público en California, Nevada y Arizona. También nos complace incluir cuatro ciudades en Texas este año. Estamos encantados de traer un gran programa de música alegre y un nuevo CD para celebrar la temporada navideña. A Merry-Achi Christmas es una noche para familias tanto jóvenes como mayores, y, ¡no tienes que hablar español para ser parte de la celebración!”.

José Hernández es un mariachi de quinta generación y ocho veces nominado al Premio Grammy, cuya pasión es llevar la música de mariachi a las audiencias de todo el mundo. Ha sido nominado para un Grammy Latino 2018 en la categoría Mejor Álbum de Mariachi por su decimosexto CD, ‘Leyendas de mi Pueblo’, un homenaje a los grandes íconos de la música mexicana como Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís y Vicente Fernández. Es un músico, compositor y educador musical de renombre mundial que continúa abriendo nuevos caminos en el mundo de este género musical. Es fundador del famoso Mariachi Sol de México y el primer mariachi femenil en los Estados Unidos, Mariachi Reyna de Los Ángeles.

Además de encabezar dos grupos de mariachis, José inspira y empodera a la nueva generación de músicos a través de las iniciativas de educación que ha fundado: The José Hernández’ Mariachi Nationals and Summer Institute, un intenso estudio veranero y certamen de música mariachi que reúne a algunos de los mejores mariachis estudiantiles del país, y The Mariachi Heritage Society, una organización que da clases de música mariachi y baile folklórico a las nuevas generaciones. José también se desempeña como el director musical de varios prestigiosos festivales y conferencias de mariachi por todo el mundo.

El Maestro Hernández sigue avanzando el arte de la música mariachi con nuevas composiciones y arreglos. Él ha compuesto, arreglado y proporcionado la música de las diez y seis producciones musicales de su Mariachi Sol de México. Él canta y toca la trompeta, el violín, el guitarrón y la vihuela. Se ha presentado en teatros y auditorios prestigiosos por todo el mundo y ha grabado con algunos de los artistas más respetados en la industria musical como Selena, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Juan Gabriel, Luis Miguel, Bryan Adams y Los Beach Boys.

La cita es el viernes 14 de diciembre a las 7:30 p.m. en Historic Fifth Street School, situada en 401 South Fourth Street, Downtown Las Vegas.

Para adquirir boletos llame al (702) 229-2787 o de click aquí.