Marisela anuente para hacer una gira con Marco Antonio Solís

Marisela, cantante. [ Foto Cortesía ]

La cantante Marisela se mostró dispuesta a realizar una gira con Marco Antonio Solís, aunque enfatizó que es una invitación que el propio “Buki” debe aprobar.

En el marco de su visita a Chile, donde ofreció un concierto, la denominada “Dama de Hierro” manifestó a Notimex su encanto por hacer una gira con Marco Antonio Solís, pero sostuvo que alguien debe quebrar una especie de hielo que se interpone.

“Me encantaría hacerlo, no se ha dado la oportunidad, tal vez alguien pueda quebrar el hielo que existe, porque yo lo amo como persona, como compositor como productor y haríamos un buen equipo y sería una gira rica. Cantamos las mismas canciones, porque no hacerlo en el mismo escenario”, señaló.

Respecto a realizar una posible producción en conjunto la intérprete de “Enamorada y herida” afirmó que “si a penas, podríamos hacer una gira, no pienses en un disco”.

“Mira, yo estoy libre para hacer todo, pero hay que preguntarle a él (Marco Antonio Solís). No sé qué le pasa, no lo dejan o no sé qué pasa, pero que se anime. A mí me encantaría hacerlo”, refirió.

En relación al concierto que ofrecerá en el Gran Arena Monticello, donde además grabará un DVD en vivo, la artista comentó que tiene mucha ilusión por dicha producción y que decidió hacerlo en Chile por sobre otro país, principalmente, por su fanaticada.

“Chile le ganó a otro país, y sé que va a estar bueno, tenemos un gran respaldo. Va a haber mucho, vamos a tener desmadre, espero dejar un recuerdo bello, con canciones que ellos han escuchado”, declaró.

Asimismo, sentenció sobre su retorno a Chile que “para mí es divino, me encanta, son unos de mis públicos favoritos. Tengo sentimiento rico, gente bella que me apoya en Chile, me siento a gusto, mis fanáticas son divinas”.