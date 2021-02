Mary Wilson, cofundadora de The Supremes, fallece en su casa de Las Vegas

Mary Wilson, miembro fundador de The Supremes, posa en el tejado de Capitol Records el jueves, 12 de junio de 2014, en Hollywood de Los Ángeles. (Photo by Casey Curry/Invision/AP)

La ex miembro de The Supremes, Mary Wilson, es vista durante una entrevista en su casa de Henderson el jueves, 25 de enero de 2007. (Las Vegas Review-Journal file)

En esta foto de archivo del jueves, 12 de junio de 2014, Mary Wilson, miembro fundador de The Supremes, posa en un estudio del edificio de Capitol Records en Hollywood, Los Ángeles. Wilson murió el lunes, 8 de febrero de 2021 en su casa de Las Vegas. (Foto por Casey Curry/Invision/AP, archivo)

En esta foto de archivo del 8 de octubre de 1964, The Supremes, desde la izquierda, Florence Ballard, Mary Wilson y Diana Ross, cantan durante una recepción para ellas en un hotel, en Londres. Wilson, la original Supreme, falleció a los 76 años. El publicista Jay Schwartz reveló que Wilson murió el lunes, 8 de febrero de 2021 en su casa de Las Vegas y que la causa no estaba clara de inmediato. (AP Photo/Bob Dear, archivo)

Pocos días antes de su muerte, Mary Wilson estaba de un humor notablemente alto.

“Hablé con ella el viernes, y sonaba increíble, estaba de buen humor, riendo”, comentó el veterano artista del Strip de Las Vegas, Frank Marino, amigo íntimo de Wilson. “Le dije: ‘Tengo ganas de saltar del techo y tú estás de muy buen humor’. Era muy feliz haciendo videos de Cameo para sus fans y estando en YouTube. Le encantaban esas cosas”.

El fundador de Motown, Berry Gordy, que contrató a las Supremes en 1961, le dijo a la revista Billboard: “Era toda una estrella por derecho propio y a lo largo de los años siguió trabajando duro para impulsar el legado de las Supremes”. Wilson era “extremadamente especial para mí”, continuó. “Era una pionera, una diva y la echaremos mucho de menos”.

A Wilson le sobreviven su hija Turkessa, su hijo, Pedro Antonio Jr, junto con 10 nietos y una bisnieta. Debido a las restricciones por COVID-19, se informa que la ceremonia será privada. La familia de Wilson tiene previsto celebrar su vida a finales de este año.

El lunes por la noche se conoció la sorprendente noticia de que Wilson, cofundadora de The Supremes, había fallecido repentinamente el lunes en su casa de Henderson. Tenía 76 años. La causa de su muerte no fue revelada. Marino dijo que sus últimas conversaciones con la icono de Motown se centraron en una visita al médico que le ayudó a prepararle.

Justo después del mediodía del lunes, Marino envió un mensaje de texto a Wilson preguntándole si había acudido a su cita. No recibió respuesta alguna. Un par de horas después, Marino y su compañero Alex Schechter recibieron un regalo de Navidad tardío de Wilson. Ella había intentado enviarlo por correo a la pareja en dos ocasiones, pero se había equivocado de dirección.

La caja contenía una tarjeta de felicitación y un álbum de vinilo rojo, titulado “Time To Move On”.

“Fue muy raro que nos llegó eso hoy, y ese título me resulta tan triste”, dijo Marino. “No sé qué pensar de todo esto, aparte de que estoy en shock ahora mismo”.

Wilson se había unido con frecuencia al espectáculo “Divas Las Vegas” de Marino en actuaciones sorpresa, bailando con el elenco y armonizando la fiesta para el público.

“Le encantaba ser Mary Wilson”, dijo Marino. “Eso es lo que me encantaba de ella”.

Wilson publicó un video en su canal de YouTube el viernes, anunciando el 60º aniversario de The Supremes, que fue el 15 de enero, y para conmemorar el Mes de la Historia Afroamericana. Dijo que planeaba actualizar su canal a lo largo de febrero, y que también planeaba publicar material inédito como solista este año. “Están pasando muchas cosas”, dijo, y añadió que esperaba que su nueva música estuviera lista para su cumpleaños, el 6 de marzo.

En diciembre, Wilson y su viejo amigo y representante de relaciones públicas de Las Vegas, Norm Johnson, se reunieron en el Italian American Club con un posible inversor para una posible producción residente en Caesars Palace’s Cleopatra’s Barge.

“Cenamos con el potencial patrocinador y todo se veía bien”, comentó Johnson el lunes por la noche. La idea se remonta a principios de 2020, antes de que la pandemia cerrara el entretenimiento en Las Vegas. El concepto se reavivó a finales de año.

“Estaba esperando una noticia que nunca llegó”, comentó Johnson. Añadió que lo único que sabía sobre la salud de Wilson era que tenía algunos problemas de corazón.

En enero, Wilson había participado en el single y el video benéficos de la canción “You Are Not Alone”, a beneficio de la National Alliance on Mental Illness (NAMI). El video se publicó el 29 de enero.

Wilson también presentó un programa en el canal Siriusly Sinatra SiriusXM durante el fin de semana del Día del Trabajo. Actualizaba su página de YouTube con regularidad y estuvo muy ocupada en Cameo, donde los fans pagaban 80 dólares cada uno por mensajes personales.

Wilson, junto con Diana Ross y Florence Ballard, formó el poderoso trío de Motown que se convirtió en uno de los grupos femeninos más exitosos de todos los tiempos. El grupo alcanzó por primera vez el número uno con “Where Did Our Love Go” en 1964, iniciando una serie de 12 singles de gran éxito, incluidos cinco consecutivos entre 1964 y 1965. Entre los números uno del grupo se encuentran clásicos como “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” y “Back in My Arms Again”.

The Supremes ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. La última presentación del grupo con Ross en el grupo tuvo lugar en el Frontier Hotel de Las Vegas el 14 de enero de 1970, y el espectáculo se publicó en abril siguiente como el álbum doble en vivo llamado “Farewell”.

Jean Terrell sustituyó a Ross, y The Supremes continuaron hasta 1977, con más cambios de personal a lo largo de esa carrera. Wilson participó constantemente en el espectáculo.

Wilson fue una activista en apoyo de Truth in Music, una legislación, que fue adoptada como ley estatal por la mayoría de los estados de Estados Unidos, que pretendía proteger la marca registrada de los artistas de grabaciones musicales.

Wilson había vivido en Las Vegas desde la década de 1980, pero en una entrevista de 2015 con el Review-Journal, Wilson dijo que había planeado mudarse a Los Ángeles porque no pudo asegurar una residencia regular en Las Vegas. Sin embargo, siguió buscando opciones en la ciudad, y mantuvo una residencia en la comunidad Anthem en Henderson.

En una entrevista de 2011, Wilson habló de ser una cantante de fondo para Ross (a quien siempre se refirió por su nombre original, “Diane”) en lugar de ampliar su identidad vocal durante sus años con The Supremes. “Si alguien te quita algo que haces maravillosamente, como un don, y no puedes usarlo, sí, duele un poco. Me causó mucha insatisfacción… Tuve la suerte de tener paciencia en mi composición como ser humano. Soy una cantante de verdad”.

Aunque era una estrella del R&B, a Wilson le gustaba especialmente el jazz y encabezó el Myron’s Cabaret Jazz en Smith Center en febrero de 2017, mientras seguía con su propio espectáculo en el Strip. “A veces una persona no tiene la oportunidad de volver y triunfar”, dijo. “He tenido mucha suerte de poder hacerlo”.