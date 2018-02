‘Maze Runner: The Death Cure’ desbancó a ‘Jumanji’ del número uno

El estreno de “Maze Runner: The Death Cure”, con 23,5 millones de dólares, logró desbancar a “Jumanji” de lo más alto de la taquilla tras tres semanas consecutivas en esa posición, informó la web especializada Box Office Mojo.

La primera entrega de la saga “Maze Runner” se estrenó en 2014 con unos ingresos de 32,5 millones en su debut, mientras que la secuela, “Maze Runner: The Scorch Trials”, debutó con 30,3 millones en 2015.

Con un presupuesto de 62 millones de dólares, esta tercera y última entrega, que cuenta cómo el joven protagonista, Thomas (Dylan O’Brien), trata de encontrar la cura a una plaga conocida como “el destello”, que convierte a las personas en caníbales, ha recaudado ya más de 100 millones en todo el mundo.

Por su parte, “Jumanji: Welcome to the Jungle” ingresó 16,4 millones de dólares desde la segunda plaza.

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas protagonizan el filme, donde cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquieren nuevas personalidades con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

El filme, uno de los grandes éxitos de la temporada, lleva acumulados más de 820 millones en todo el mundo.

En la tercera plaza aparece el western de Scott Cooper “Hostiles”, con 10,2 millones de dólares.

La cinta, en la que aparecen Christian Bale, Rosamund Pike, Jesse Plemons y Ben Foster, se centra en un capitán del Ejército estadounidense que debe escoltar a un jefe de la tribu cheyenne en un peligroso viaje.

La cuarta posición es para el musical “The Greatest Showman”, con 9,5 millones de dólares.

Hugh Jackman interpreta en esta película a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos.

Por último, “The Post”, de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Meryl Streep, completó la lista con 8,9 millones de dólares.

La obra narra los acontecimientos que tuvieron lugar en 1971, cuando dos de los principales periódicos estadounidenses decidieron abogar por la libertad de expresión y publicar documentos secretos del Pentágono ocultos durante décadas.