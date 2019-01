Mexicanos impulsan el arte entre la comunidad hispana

Jesús Toloza ha destacado mediante la creación de esculturas realizadas con madera reciclada, ya que también es defensor del medio ambiente. Viernes 4 de enero de 2019 en casa particular. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jesús Toloza ha destacado mediante la creación de esculturas realizadas con madera reciclada, ya que también es defensor del medio ambiente. Viernes 4 de enero de 2019 en casa particular. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jesús Toloza ha destacado mediante la creación de esculturas realizadas con madera reciclada, ya que también es defensor del medio ambiente. Viernes 4 de enero de 2019 en casa particular. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jesús Toloza ha destacado mediante la creación de esculturas realizadas con madera reciclada, ya que también es defensor del medio ambiente. Viernes 4 de enero de 2019 en casa particular. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jesús Toloza ha destacado mediante la creación de esculturas realizadas con madera reciclada, ya que también es defensor del medio ambiente. Viernes 4 de enero de 2019 en casa particular. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

En Las Vegas la comunidad hispana ha logrado destacar en distintos ámbitos, uno de ellos ha sido en las artes visuales, rubro que ha permitido a distintos artistas locales exponer su trabajo en lugares públicos de alta concurrencia. Por tal motivo, El Tiempo presenta un poco de la trayectoria de un migrante mexicano que han trabajado por impulsar la cultura entre la población latina, Jesús Toloza.

Originario de Mazatlán, Sinaloa, Toloza –de 62 años de edad- ha destacado con la creación de artes plásticas. Estudió Ciencias Químicas y posteriormente Arte en la Universidad Autónoma de Sinaloa, posteriormente se mudó a Las Vegas, donde ha vivido por cerca de 15 años.

“Fue a una edad muy temprana, comencé a tener la inclinación hacia el arte de una manera pura y natural, porque en ese tiempo no sabía nada. Hubo una persona que me comenzó a despertarme un poco más el gusto sobre el arte, fue mi padre Anacleto Toloza, a él le gustaba mucho apoyarme en eso. A él le gustaba que pintara toreros y me hacía el bastidor”, relató el sinaloense.

De acuerdo con Toloza, fue desde los 4 años de edad que su maestra de kínder descubrió sus habilidades en el dibujo, fue entonces que le comenzó a pedir que dibujara diferentes frutas. Posteriormente, en grados escolares más altos, Jesús ayudaba a sus maestros a ilustrar el material para exponer en clases.

“Cuando creces en una familia que no tiene ese tipo de inclinación, te comienzan a meter en la cabeza que eso no sirve, crecí presionado. Por satisfacer a mi familia estudié Ciencias Químicas, el primer año me ayudó mi hermano pero reprobé como cinco materias que después pasé. En ese tiempo pintaba a escondidas”, dijo Toloza y añadió que fue así como logró iniciar un empleo como ilustrador en un periódico local y después en agencias de publicidad.

“Le dediqué 30 años a la publicidad, diseño gráfico y mercadotecnia, y un poco de lado al arte plástico. Tuve una agencia de publicidad, duré ocho años con ella, se llamaba ‘Visual’ y llegué a tener clientes buenos. México tiene ‘altas’ (económicas), pero cuando se viene una ‘baja’, los que andamos un poco débiles nos afectamos. Tuve que cerrar”, compartió el artista.

Tras el cierre de su negocio, Jesús decidió venir a Las Vegas para trabajar por recomendación de un familiar, teniendo su primer empleo en la ‘Ciudad de las Luces’ en el ámbito de la construcción. “Fue y ha sido duro pero decidimos quedarnos. Mi siguiente anhelo es vivir en Italia”.

En esta ciudad, Toloza ha creado cerca de 20 esculturas y 120 pinturas, además ha participado en alrededor de 15 exposiciones, aunque reconoció que en este rubro también le ha tocado pasar momentos complicados.

“Me han robado una escultura y un cuadro, en exposiciones, pero ni modo, otros se han perdido de una manera no imaginada. Tenía un rollo de acuarelas y lo traía conmigo, una vez tenía que salir de la ciudad y lo dejé encargado con el vecino, eran como 200 acuarelas. Pero su esposa comenzó a verlas y yo tenía algunas de desnudos que pinté en la escuela cuando estudié arte, la señora iba mucho a la iglesia y las tiró a la basura. Me pesó mucho pero no pude hacer nada”, aseveró Toloza.

– En una próxima edición se abordará la trayectoria de otro artista mexicano, Juan de Dios Varela.