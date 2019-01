ARCHIVO. México 5 Dic 2018 (Notimex-Elizabeth escobar).- Con demonios, espíritus y fantasmas la actriz Michelle Vieth se aventura a asustar a las familias mexicanas con la serie web de terror "México macabro", que consta de dos episodios de duración variada.

La actriz Michelle Vieth debutará como conductora en el programa “Tu casa tv. En directo”, que se estrenará por MVStv, emisión en la que aseguró “seré yo misma ante las cámaras”.

“Serán cuatro horas en las que seré yo misma ante las cámaras. Es la primera vez que se me da la oportunidad en la conducción, una parte de mí que ni yo conocía”, afirmó la intérprete en entrevista.

Abundó que desde octubre entró a ensayar la conducción, por lo que ahora está lista para el reto en vivo en el que también intervendrán Raquel Bigorra y Patricio Cabezut, entre otros.

“Me voy a apoyar en mi comadre Raquel Bigorra, que también está conmigo en el programa y quien me dice: ‘Cuídate de la cámara’ y a la que le aprendo todos los días algo al compartirme su talento y sus experiencias. Le he pedido que me regañe cuando no haga bien las cosas”.

La actriz de la telenovela “Mi pequeña traviesa” dijo que está lista para las críticas a su desempeño y dejó claro que todas las opiniones, buenas o malas, las recibirá con el mismo agradecimiento, “porque a través de ellas mejoraré.