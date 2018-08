Miranda Contreras y Noelani Mendoza, nuevas representantes de Miss El Tiempo

Las reinas salientes y todas las participantes de la segunda edición de Miss El Tiempo Nevada recibieron el aplauso de los asistentes al término del evento. Sábado 4 de agosto en el hotel y casino Sam's Town. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Miranda Contreras recibió su corona de manos de la reina saliente, Diana Cervantes-Adams. Sábado 4 de agosto en el hotel y casino Sam's Town. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Noelani Mendoza recibió su corona de manos de la reina teen saliente, Catherine Mosquera. Sábado 4 de agosto en el hotel y casino Sam's Town. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Miranda Contreras es la nueva Miss El Tiempo y Noelani Mendoza se convirtió en la nueva Miss Teen El Tiempo. Sábado 4 de agosto en el hotel y casino Sam's Town. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Noelani Mendoza durante su participación en vestimenta deportiva. Sábado 4 de agosto en el hotel y casino Sam's Town. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Miranda Contreras durante su participación en traje de baño. Sábado 4 de agosto en el hotel y casino Sam's Town. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Una noche llena de emociones fue lo que se vivió el sábado 4 de agosto en el hotel y casino Sam’s Town, escenario donde se llevó a cabo la segunda edición del certamen de belleza Miss El Tiempo Nevada, el cual proporcionó a las ganadoras la oportunidad de competir por la corona de Miss Nevada.

Miranda Contreras, de 21 años de edad, fue elegida como la nueva Miss El Tiempo, una talentosa joven que además de ser estudiante de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), es miembro de la Reserva de la Fuerza Aérea.

“Fue muy emocionante, estoy muy feliz. Quiero ser una motivación para otras mujeres, especialmente a las latinas”, dijo Contreras y agregó que su objetivo como nueva reina es colaborar con organizaciones que ayuden a jóvenes sin hogar.

Noelani Mendoza, de 14 años de edad, ganó en la categoría de Miss Teen El Tiempo. La joven de ascendencia mexicana y dominicana actualmente cursa la preparatoria y desea estudiar arte en el futuro cercano.

“Me siento muy feliz, agradezco a la gente y a mi familia. Practiqué mucho en mi casa con mi familia”, exclamó Mendoza y dedicó unas palabras a sus compañeras del certamen, “las quiero y les agradezco mucho su apoyo”.

El panel de jueces estuvo conformado por personas reconocidas a nivel local como el corredor profesional de BMX, Ricardo Laguna; Miss Florida 2010, Jaclyn Raulerson Dicks; el artista de entretenimiento, Santiago Michel; la presidente de Professional Consulting Inc., Maggie Arias-Petrel; y el presidente de la Cámara de Comercio Latina, Peter Guzmán.

La conducción del evento estuvo a cargo de la reconocida cantante cubana Noybel Gorgoy y del director de mercadotecnia de Las Vegas Review-Journal, Ed. Cassidy.

“Una noche mágica, las participantes trabajaron muy fuerte y el evento en general estuvo fabuloso. Estoy muy emocionada, todo estuvo muy lindo”, expresó Noybel Gorgoy y relató un poco de su experiencia al poder interactuar con las participantes.

“Por supuesto que deben estar nerviosas pero una de las cosas que más me gusta de esta competencia, incluso el año pasado, es que todas las participantes se mantienen juntas y se apoyan. Si una no tiene una cosa, la otra se lo da, siempre está el apoyo del grupo, lo cual no es normal de ver en este tipo de eventos o en la industria del entretenimiento”, agregó Noybel Gorgoy.

El evento contó con la presencia de distintos invitados especiales como Miss El Tiempo 2018, Diana Cervantes-Adams; Miss Teen El Tiempo 2018, Catherine Mosquera; el boxeador profesional, Jessie Vargas; la ombudsman de Nevada, Miriam Lira-Hickerson; Miss Teen Nevada USA 2018, Britney Barnhart; Miss Nevada USA 2018, Carolina Urrea; el editor ejecutivo de Las Vegas Review-Journal, Glenn Cook; el productor del evento, Robert Danielson; entre otros.