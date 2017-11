Miranda y Adriana Lucía presentes en los Grammy Latino 2017

Miranda y Adriana Lucía. | Cortesía.

Este 16 de noviembre el T-Mobile Arena de Las Vegas será sede de la entrega de los premios Grammy Latino 2017, en el cual dos grandes exponentes de la música latinoamericana, Adriana Lucía y Miranda, buscarán ganar su respectiva nominación.

La banda argentina de electro-pop más reconocida de Latinoamérica, Miranda, se encuentra nominada en la categoría de ‘Mejor Álbum Pop-Rock’ con su álbum titulado ‘Fuerte’. En entrevista exclusiva con El Tiempo, Ale Sergi y Juliana Gattas manifestaron sentirse ansiosos porque llegue el día del evento.

“Nos sentimos felices, muy emocionados, cuando nos enteramos, no lo podíamos creer. Nos habían nominado una vez pero hace bastante tiempo, no lo esperábamos. Es un año muy especial por nuestro disco ‘Fuerte’, es nuestro séptimo disco de estudio, nos encantó cómo nos quedó”, comentó Juliana Gattas.

En enlace telefónico hasta Argentina, Gattas dijo sentirse agradecida con el público latino que radica en la ‘Unión Americana’: “Agradecimiento, estamos muy contentos con lo que nos está pasando, tenemos muchas ganas de mostrarles el disco a todos. Vamos aprovechar la ocasión para ir a Las Vegas para que todos se enteren de ‘Fuerte’, es un disco buenísimo que todos pueden escuchar”.

El álbum incluye una colección de 12 canciones inéditas, incluyendo los nuevos hits ‘Enero’, ‘743’ y ‘En esta noche’. Cuenta con importantes colaboraciones con artistas de la talla de Jesús Navarro de Reik y Natalia Oreiro. Parte de la producción de este material estuvo a cargo de Ale Sergi.

“Más que nerviosismo tenemos ansiedad por el viaje, ya hemos ido al Grammy y sabemos de qué se trata, vamos a disfrutarlo y a pasarla bien, aprovechar la enorme promoción que esto nos va a dar. Si bien ya hace tiempo que tocamos juntos, no deja de sorprendernos este tipo de halagos, que nos nominen es un incentivo muy grande”, aseveró Sergi.

Al preguntarle sobre la popularidad que ha ganado el género del reggaetón en los últimos años y cómo competir ante eso, Ale Sergi respondió: “Para nosotros no se trata de competencias, nosotros hacemos la música que nos gusta y la compartimos con quien se quiera acercar, entendemos que cada persona puede escuchar lo que más le guste, no es nuestra intención competir contra nadie, la música es música”.

Otra artista nominada este año es la reconocida cantante colombiana Adriana Lucía, quien actualmente se encuentra celebrando su segunda nominación a los Grammy Latino en la categoría de ‘Mejor Álbum de Fusión Tropical’ por su álbum ‘PORROCK’.

“Feliz, representa un estímulo a la resistencia de trabajar por una identidad, a sentir que ha valido la pena el esfuerzo. Sé que uno no trabaja por los premios, también sé que hay mucha gente maravillosa que no está nominada. Pero sí son los premios un regalo, un estímulo a trabajar con tanto esfuerzo y tanto cariño”, dijo Adriana Lucía en exclusiva para El Tiempo.

La cantante aseguró que ha vivido esta segunda nominación como si fuera la primera, ya que la anterior fue hace nueve años. También confesó que el nombre del álbum ‘PORROCK’ surgió como una “tomada de pelo”, ya que no sabían cómo colocar su ritmo musical originario del caribe colombiano.

“‘PORROCK’ es una serie de palabras, es lo ancestral viviendo con lo moderno, con lo cambiante, para que nuestra música de raíz no se pierda pero tampoco que sea vista como una cosa de museo, que sea algo actual… Llevo 20 años en la industria de la música. Parece que en estos tiempos la música está muy homogenizada y lo que suena diferente queda fuera de un circuito, no es así, la música latinoamericana se ha distinguido por lo multiculturales que somos”, dijo Adriana Lucía.

La relevancia que ha tomado el reggaetón en la actualidad también fue un tema abordado por la cantante, quien dijo respetar este género musical, no obstante emitió su opinión.

“La música es el reflejo de la sociedad, y creo que estamos frente a una sociedad que no exige, una sociedad que ve la música solo como entretenimiento y no es solo eso, es mucho más que entretenimiento; es un arma poderosa que sana, restaura y nivela, siento que por eso tiene mucha cabida el reggaetón.

Lo que me parece injusto es que de las 100 canciones más sonadas de Latinoamérica, 90 sean reggaetón, me parece triste, el mensaje es equivocado para un nuevo artista que llegue y que piense que si no hace reggaetón no tiene oportunidad de sonar”, sentenció Adriana Lucía.

