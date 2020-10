Modelando con sabor cubano

Berta Hernández es una joven cubana radicada en Las Vegas, quien desde hace cuatro años ha podido incursionar en la industria local del modelaje. [Foto Héctor Bobadilla / Cortesía]

Berta Hernández es una joven cubana radicada en Las Vegas, quien desde hace cuatro años ha podido incursionar en la industria local del modelaje. [Foto Alejandro Romo / Cortesía]

Berta Hernández es una joven cubana radicada en Las Vegas, quien desde hace cuatro años ha podido incursionar en la industria local del modelaje. [Foto Alejandro Romo / Cortesía]

Berta Hernández es una joven cubana radicada en Las Vegas, quien desde hace cuatro años ha podido incursionar en la industria local del modelaje. [Foto Alejandro Romo / Cortesía]

Berta Hernández es una joven cubana radicada en Las Vegas, quien desde hace cuatro años ha podido incursionar en la industria local del modelaje. [Foto Héctor Bobadilla / Cortesía]

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, es importante destacar el aporte de la comunidad latina en distintas áreas relacionadas al entretenimiento en Las Vegas, tales como la música, la gastronomía, la actuación, las artes plásticas, el modelaje, entre otras.

Berta Hernández es una joven cubana que desde hace 18 años ha radicado en Las Vegas, ciudad que le ha abierto las puertas para poder participar en eventos donde pude exponer lo que ella llama su pasión, el modelaje.

“Mi pasión es el modelaje. Nací con ese talento, desde niña siempre estaba tomándome fotos, mi mamá era como mi fotógrafa y yo era su pequeña modelo. Me encanta estar frente a las cámaras”, comentó Hernández durante una reunión con El Tiempo.

La joven originaria de La Habana, Cuba tuvo la oportunidad de incursionar en el modelaje hace cuatro años, ha participado en eventos en Nevada y California, tanto pasarelas como sesiones fotográficas e incluso un certamen de belleza. Su perseverancia le ha ido abriendo puertas para poder presentarse en más actividades locales, sin embargo, reconoce que esta industria tiene cierta complejidad.

“Es un poco difícil si no tienes a una persona que te guie, yo soy modelo independiente, yo misma me tengo que hacer mis promociones y mantenerme activa por medio de redes sociales para que la gente me pueda ver. Pero si no tienes un agente es más difícil”, expresó.

Para Berta, la clave en la industria del modelaje es la disciplina, sobre todo la puntualidad. Asegura que siempre llega un par de horas antes a cada pasarela o sesión fotográfica, esta es su manera de demostrar que está haciendo lo que le gusta.

“Mi objetivo es seguir enfocándome en cumplir mis metas, no darme por vencida. Soy de las personas que sigo para llegar hasta el final”, acotó.

Aunque lleva 18 años radicando en Las Vegas, Berta no olvida sus tradiciones y asegura que siempre trata de mantener su cultura cubana e incluso compartirla con personas de otras nacionalidades.

“Soy muy familiar, somos muy unidos, entonces no dejamos la cultura. Siempre estamos haciendo nuestra comida tradicional, tratamos de que no se nos olvide, la música, la gastronomía y todo”, compartió.

Algunos de los platillos más tradicionales de Cuba son el arroz con gris, la carne de cerdo, la yuca y los tostones. Alimentos que regularmente son bien acompañados con bebidas típicas como el mojito o la cerveza.

Respecto a la música cubana, Berta consideró que “una de las mejores ídolos que tuvimos fue Celia Cruz, ella fue y seguirá siendo la estrella porque la verdad es que su música llegó al mundo entero. Fue muy reconocida y su música es excelente. Ella era la reina del Caribe”.

Después de tanto tiempo radicando en Estados Unidos, El Tiempo le preguntó a la modelo: ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba?

“Todo, la familia, las amistades. Se extrañan muchas cosas, aquí (Estados Unidos) el ambiente es muy diferente”, respondió.

Finalmente, Berta Hernández les envió un mensaje a todas las niñas latinas que sueñan con algún día participar en las diversas áreas que involucran al arte.

“Para todas esas niñas que tienen ese sueño de ser modelos, cantantes, bailarinas, les pido que no dejen de soñar, que sigan perseverando, en este mundo hay que salir adelante. Yo tengo 32 años y aquí estoy de pie, no me doy por vencida”, concluyó.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.