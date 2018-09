Monoplasma; los colores de la música

Monoplasma es una nueva banda conformada por Héctor Gerónimo (ex-Moebio) y ‘El Vampiro’ (ex-Maná, Jaguares y Azul Violeta). [ Foto Cortesía ]

Monoplasma es una nueva banda conformada por Héctor Gerónimo (ex-Moebio) y ‘El Vampiro’ (ex-Maná, Jaguares y Azul Violeta). [ Foto Cortesía ]

Monoplasma es una nueva banda conformada por Héctor Gerónimo (ex-Moebio) y ‘El Vampiro’ (ex-Maná, Jaguares y Azul Violeta). [ Foto Cortesía ]

Dos exitosos artistas musicales se han unido para presentar una nueva propuesta musical que tiene como objetivo demostrar que el rock en español sigue vivo, Monoplasma. El ex-vocalista de la banda española Moebio, Héctor Gerónimo, ha decidido sumarse a uno de los guitarristas más reconocidos de la música latinoamericana, César López ‘El Vampiro’, quien fue parte fundamental de distintas bandas como Maná, Jaguares y Azul Violeta.

Para presentar esta propuesta musical con el público hispano del Sur de Nevada, el vocalista de Monoplasma, Héctor Gerónimo, otorgó una entrevista exclusiva para El Tiempo, quien explicó cómo se dio una conexión especial para unirse a ‘El Vampiro’.

“Yo estaba trabajando con mi banda en España, se llama Moebio, nos habíamos tomado un descanso porque tenemos casi 11 años de carrera. En ese periodo estaba buscando algún proyecto que me agradara, sobre todo con el público latino. Estaba buscando algo en México, que es un mercado que no había tocado con mi banda anterior”, relató artista.

Fue de esta manera que Héctor Gerónimo se contactó con los representantes de ‘El Vampiro’, en primera instancia con la intención de que le produjeran el quinto álbum de su banda española Moebio; no obstante el destino lo llevó a viajar a Los Ángeles pero para hacer audiciones para integrarse a Monoplasma, con el cual ya ha presentado un disco.

“Monoplasma es el vivo ejemplo de que el rock latino no ha muerto. Tenemos la bendición de contar con una leyenda de la guitarra, ‘El Vampiro’, quien tiene una gran experiencia en grandes bandas, es un gran ‘camaleón’ de la escena, ha estado en las mejores bandas que ha dado México”, consideró el vocalista.

En un año, Monoplasma ha logrado ofrecer más de 150 conciertos, además de haber producido 3 videoclips y 28 canciones nuevas, situación que les motiva a seguir llevando su música a distintas ciudades de México y Estados Unidos.

“La propuesta es un mix de frescura, rock, pop, melodías y buenas canciones. Letras que hablan de sentimientos, amor, desamor, sueños, desencanto, magia. Intentamos conectar nuestras canciones con la gente y vemos que la respuesta es increíble”, dijo Héctor Gerónimo.

El reconocido artista confesó con El Tiempo cuál es su canción favorita que ha grabado recientemente para Monoplasma. “Me gusta mucho ‘Te llevo’, es una canción que habla del amor, desamor, de un corazón roto, de una persona que está realizando un viaje personal. Por eso el videoclip es un viaje cósmico por el desierto. En mi opinión es la canción que mejor me salió en el estudio, es de mis favoritas”.

Esta propuesta musical también presenta una nueva versión de ‘Hombres perdidos’ de Caifanes, con la que han podido cautivar a un público que cada vez es más exigente, el latinoamericano.

“En Europa he podido conectar con la gente a través del rock alternativo, fue difícil al principio, el público europeo es muy exigente. He tenido la suerte de viajar casi 40 veces a México con Monoplasma, he sentido ese calor y fervor que tiene la gente latina por la música”, acotó Héctor Gerónimo.

Para más información visite:

www.monoplasma.net