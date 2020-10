El Museo de Neon es una institución no lucrativa 501 (c) 3 dedicada a colectar, preservar, estudiar y exhibir los anuncios luminosos de Las Vegas, con el propósito de educar, preservar la historia, las artes y el enriquecimiento cultural del valle. [Foto Cortesía]

Con la finalidad de incrementar la accesibilidad al aprendizaje, para familias de escasos recursos económicos, una loable iniciativa ha sido implementado por el Museo de Neón. Con ello, muchos tendrán la oportunidad de visitar museos de alta calidad.

Por medio de un comunicado de prensa enviado a los principales medios locales, Vanessa Thill, vocera de la agencia para promover The Neon Museum; Elizabeth Holtan, en representación del Institute of Museum and Library Services y Allison Howard de la prestigiada Association of Children’s Museums, dieron a conocer que el “Neon Museum” anunció que se ha unido a Museums for All, un programa de acceso exclusivo del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS, por sus siglas en inglés), administrado por la Asociación de Museos para Niños (ACM, por sus siglas en inglés), para alentar a las personas de todas las capacidades de ingresos a visitar museos con regularidad y desarrollar hábitos de visita al museo para toda la vida.

El programa apoya a quienes reciben beneficios de asistencia alimentaria (SNAP) para que visiten The Neon Museum por una tarifa mínima de $ 3 por persona, hasta cuatro personas por visita grupal, con la presentación de una tarjeta de Transferencia electrónica de beneficios (EBT) de SNAP. Hay una entrada –similar- gratuita y reducida disponible para el público elegible en más de 500 museos en todo el país.

Museos para todos es parte del amplio compromiso de The Neon Museum de buscar, incluir y dar la bienvenida a todos los segmentos poblacionales de la ciudad. “Museos para Todos” ayuda a ampliar el acceso a los museos y también a concientizar al público sobre cómo los museos en los EE.UU. están llegando a todas sus comunidades. Las Vegas es una ciudad muy propicia para hacer posible que los museos sean disfrutados por todos los residentes (y visitantes), con cuatro museos que participan en el programa.

Las Vegas también se encuentra entre las 20 principales ciudades en términos de número de museos participantes. Más de 500 instituciones participan en la iniciativa, incluidos museos de arte, museos para niños, centros de ciencias, jardines botánicos, zoológicos, museos de historia y más. Los museos participantes están ubicados en todo el país y representan a 49 estados.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.