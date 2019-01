31 lugares para celebrar año nuevo en el centro, lejos de Las Vegas Strip

Los fuegos artificiales explotan sobre la estación del palacio en Las Vegas. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

Si está buscando recibir el año nuevo pero no quiere lidiar con el tráfico en el Strip o el centro de la ciudad, celebre en uno de estos lugares lejos de todo el ajetreo y el bullicio en todo el Valle de Las Vegas.

FIESTAS EN HOTELES / CASINOS

Aliante Casino

Access Showroom cuenta con el grupo soul Rhythm Nation a las 9 p.m., los boletos comienzan en $ 30. DJ Golden Child gira en ETA Lounge a partir de las 9 p.m., entrada gratuita. aliantegaming.com

Boulder Station

Las puertas se abren a las 7 p.m. en The Railhead para Who’s Bad: la última experiencia de Michael Jackson con recuerdos de fiesta y un brindis con champaña, $ 44 en ticketmaster.com. Una fiesta de baile de DJ con favores de fiesta y brindis con champaña sigue a las 10 p.m. A las 2 a.m., entrada gratuita. Updog se presenta de 10 p.m. a 1 a.m. en Kixx con favores de fiesta y brindis con champán, entrada gratuita.boulderstation.sclv.com

Cannery

El Club cuenta con DJ DMC a las 8 p.m. y DSB – Tributo a Journey a partir de las 9 p.m., $ 30, incluye regalos; $ 50, incluye asientos reservados para la mesa, dos entradas para bebidas y recuerdos de fiesta; Los asientos VIP comienzan en $ 450. DJ DMC gira en Victory ‘s Bar & Grill, de 9:30 p.m. a 1:30 p.m., y Patrick Puffer está en Pin-Ups Bar, de 9:30 p.m.-1:30 p.m., la entrada es gratuita para ambos eventos.cannerycasino.com

Eastside Cannery

Sunrise Sunset comienza la celebración en Pin-Ups Eastside a las 5 p.m., entrada gratuita. The Blue String Theory es la fiesta en Marilyn’s Lounge a las 9:00 p.m., $ 15 en la recepción, incluye brindis con champán y recuerdos de fiesta. One Six Sky Lounge cuenta con el grupo Next Motion de R&B, DJ Dinero y una vista de los fuegos artificiales, las puertas se abren a las 9 p.m., los boletos comienzan en $ 75, incluye tostadas con champán; los asientos en la mesa comienzan en $ 100 y los paquetes están disponibles. eastsidecannery.com

Green Valley Ranch Resort

Cali Tucker realiza 7 p.m. a 1 a.m. en Hank’s Fine Steaks & Martinis. DJ Benny Black gira 9 p.m. a las 2 a.m. en Drop Bar con recuerdos de fiesta y un brindis con champán, entrada gratuita; Paquetes de stand disponibles. El salón Estancia cuenta con un DJ, baile, barra de efectivo, regalos de fiesta y tostadas con champán de 8:00 p.m. a 1 a.m., $ 20. Winter’s Village cuenta con un DJ y ofrece entrada gratuita de 10 p.m. a 12:30 a.m .; un paquete de fogata está disponible desde $ 250. El Race & Sports Bar cuenta con un DJ, regalos de fiesta y brindis con champán de 9 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. greenvalleyranch.sclv.com

M Resort

El bar M ofrece DJ PZB de 9 p.m. a la 1 a.m. con música del Club Jetset de 7:30 a 11:30 p.m. en Hostil Grape. Velvet Elvis y DJ Natalia entretienen en Ravello Lounge 9 p.m. a 2 a.m. themresort.com

The Orleans

La fiesta de baile en el salón de baile de Mardi Gras presenta “You & I – Tribute to Rick James” y DJ Eddy desde las 10 p.m. a 1 a.m., $ 77. Bailwick organiza una Fiesta de Resplandor de la NYE con DJ Dela O, bebidas especiales, juegos, concursos, regalos de fiesta, una cabina de fotografía y más, 10 p.m. a 12:30 a.m., $ 35. Karma toca música pop, rock y dance 9 p.m. a 2 a.m. en Bourbon Street Lounge, entrada gratuita.orleanscasino.com

Palms

El Apex Social Club cuenta con sonidos de DJ Shift, visualización de fuegos artificiales y barra libre de 9 a 11 p.m. Los boletos comienzan en $ 150 atapexsocialclub.com.

Rampart Casino

Fiesta en todo el casino desde las 9 p.m. a las 2 a.m. con entretenimiento, y brindis con champaña y favores de fiesta a la medianoche. Addison’s Lounge cuenta con la banda de baile Deja Vu a partir de las 9 p.m. Round Bar tiene música en vivo de Kent y Tammy de 4 a 8 p.m. y DnDProject 8:30 p.m. a las 12:30 a.m. theresortatsummerlin.com

Red Rock Resort

Red Rock Lanes organiza una fiesta de bolos 9:30 p.m. A las 12:30 a.m., $ 199 por línea para un máximo de cinco personas, incluye alquiler de zapatos, una pizza grande y única, una jarra de refrescos y regalos para fiestas, llame al 702-797-7467 para reservar una calle para el 25 de diciembre. La banda Lisa Marie y un DJ entretienen en Rocks Lounge 10 p.m. a 1 a.m., $ 25- $ 30. Crimson presenta a DJ Kid Conrad 9:30 p.m. a 2 a.m., $ 35- $ 40. DJ Dig Dug gira en Lucky Bar 10 p.m. A las 4 a.m., entrada gratuita. Dave Ritz juega en Onyx Bar 9 p.m. A las 2 a.m., entrada gratuita. T-Bones Chophouse tiene música en vivo desde las 5 p.m. a 1 a.m. Winter’s Village ofrece entrada gratuita de 10 p.m. a 12:30 a.m .; un paquete de pozo de fuego comienza en $ 250. redrock.sclv.com

Rio

VooDoo Rooftop Nightclub tiene una fiesta con temas de neón a partir de las 9 p.m. y los favores de la fiesta, la vista de los fuegos artificiales y más, los boletos anticipados comienzan en $ 100 y los paquetes de mesa comienzan en $750, ambos incluyen barra libre hasta las 11 p.m. Para las entradas, visitnyeonthestrip.com. El nuevo club de rock 172 organiza una fiesta con música de American Voodoo a las 9 p.m. Las puertas se abren a las 6 p.m. y los boletos a partir de $ 60, incluyen barra libre de tres horas, llame al 702-513-3356 o visite rock172.com.

Sam´s Town

Sam’s Town Live organiza la víspera de Año Nuevo con Clint Holmes a las 8:30 p.m., $ 35- $ 40. El cantante de country Brett Rigby toca en Roxy’s Lounge desde las 9 p.m. a 1:45 a.m., entrada gratuita. samstownlv.com

Santa Fe Station

Power 88 organiza una fiesta en Chrome Showroom 10 p.m. a las 2:30 a.m., $ 30 por adelantado y $ 35 en la puerta. Charcoal Room ofrece música en vivo de Miles Van Blarcom de 7 a 10 p.m. con Rick Duarte desde las 10 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. 4949 Lounge cuenta con un DJ de 9 p.m. a las 2 a.m., $ 20 en la puerta. Un DJ gira a las 8 p.m. a 1 a.m. en Sports Bar, entrada gratuita. Santa FeLanes organiza una fiesta de bolos cósmica de año nuevo de 9 p.m. hasta las 12:30 a.m. La tarifa es de $ 185 por línea para un máximo de cinco personas (aumenta el día del evento), llame al 702-658-4910 para hacer reservaciones. Las puertas se abren a las 9 p.m. para el Bingo de Año Nuevo de $ 20,000 y el buy-in es de $ 40. santafestation.sclv.com

Silverton

“Skip the Strip” incluye cervezas de barril sin fondo, cócteles y vino de la casa en todos los bares del casino de 7 a 10 p.m., y entrada a la DJ Dance Party a las 10 p.m. en el Veil Pavilion (barra de efectivo). Los boletos cuestan $ 25 por adelantado o $ 40 al día del evento. Las entradas para la fiesta de baile solo cuestan $ 10. silvertoncasino.com/entertain

South Point

El Año Nuevo al mediodía con los éxitos de Alley Cats doo-wop, las puertas abiertas al mediodía en el Showroom, $ 19, incluye recuerdos de fiesta, lanzamiento de globos y brindis con champán. Wes Winters toca jazz estilo lounge a partir de las 5 p.m. En el Grandview Lounge, entrada gratuita. Rockin ’M Town con la fiesta de baile de Gregg Austin en la sala de Sonoma, las puertas se abren a las 9 p.m., $ 65, incluye boletos para dos bebidas, recuerdos de fiesta, lanzamiento de globos y un brindis con champán. La noche de los 80 con los Spazmatics en la Sala de Exposiciones, las puertas se abren a las 9:30 p.m., $ 75, incluye una barra abierta, fiestas, aperitivos, lanzamiento de globos y un brindis con champán. Frankie Moreno entretiene en el Showroom, las puertas se abren a las 9 p.m., $ 55, incluye dos bebidas, recuerdos de fiesta, una caída de globos y brindis con champán. Tower of Power encabeza la Gala de Fin de Año en el Grand Ballroom. Las puertas se abren a las 8 p.m. y el evento incluye una cena de cuatro platos, barra libre, recuerdos de fiesta, lanzamiento de globos y tostadas con champán, $ 159.southpointcasino.com / nye

Suncoast

Vegas Super Band se presenta a las 10 p.m. en el Showroom, $ 34.95- $ 44.95. El Centro de Bingo cuenta con $ 30,000 en Bingo de Año Nuevo a las 9:30 p.m., compra de $ 70, incluye dauber gratuito, champán, recuerdos de fiesta, entremeses y estilográfica. Para boletos de bingo, llame al 877-636-7111 ext. 5611. suncoastcasino.com

Sunset Casino

Fiesta de bolos cósmicos de Strike Zone 9:30 p.m. A las 12:30 a.m., $ 175 por línea para un máximo de cinco personas, incluye el alquiler de zapatos, una pizza grande de queso o pepperoni con refrescos y recuerdos de fiesta, llame al 702-547-7467. La propiedad ofrece un brindis por todo el casino a la medianoche con champán y adornos para la fiesta. La banda de rock clásico Yellow Brick Road realiza 11 p.m. a las 2 a.m. en el club madrid. El bar Gaudí cuenta con DJ Neko 9 p.m. A las 2 a.m., entrada gratuita. La cantina de Rosalita tiene música acústica de JonnyHazard 8 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. Stephanie Walsh realiza de 4:30 a 9:30 p.m. en Sonoma Cellar.sunsetstation.sclv.com

Texas Station

La fiesta de bolos en Texas Star Lanes es a las 9:30 p.m. A las 12:30 a.m., $ 175 por línea (pagada en su totalidad antes del 30 de diciembre) para un máximo de cinco personas con el alquiler de zapatos, una pizza grande con refrescos y recuerdos para fiestas, llame al 702-288-7728. La Mar Le Warren realiza a partir de las 8 p.m. en South Padre. Características de Beaumont Mischa Ripps 7 a 10 p.m. y Jessica Manalo 10 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. texasstation.sclv.com; stationcasinoslive.com

Thunderbird Boutique Hotel & Lounge

La fiesta NYE Black and Gold de Crave LV en el salón de exhibición Royal presenta a DJ Kelly J, un lanzamiento de globos, brindis con champaña, servicio de botella y experiencias de mesa VIP, las puertas se abren a las 10 p.m. y los boletos comienzan en $ 40 en cravelv.com. El Thunderbird Lounge alberga el Atomic Ball con DJ Catman y el Hillbilly Cat, clases de baile y un brindis con champaña, las puertas se abren a las 9 p.m. y la entrada es gratuita en 1215 Las Vegas Blvd. Sur. facebook.com/tbhotelvegas

Tuscany

Laura Shaffer y el Noir Nightingale Trio se presentan en el Piazza Lounge con cócteles especiales, baile, brindis con champán y entrega de globos desde las 8:30 p.m. A las 12:30 a.m., entrada gratuita. tuscanylv.com

OTRAS FIESTAS

El bootlegger

George Bugatti y su conjunto se presentan con invitados sorpresa en una fiesta con aperitivos, favores para la fiesta, cena y un brindis con champán a partir de las 8:30 p.m., $ 75, en 7700 Las Vegas Blvd. Sur. bootleggerlasvegas.com

Boulder Dam Brewing Co.

Honky-tonk fiesta de Año Nuevo con música de la banda country Sunset Ridge, brindis con champán gratis a la medianoche, cócteles y cenas especiales, sorteos, un premio a la mejor ropa del oeste, desde las 8 p.m. a 1 a.m. en 453 Nevada Highway, Boulder City.boulderdambrewing.com

Distill

Cuenta con un DJ, bebidas especiales, adornos para la fiesta y un brindis con champán a partir de las 9 p.m. en 10820 W. Charleston Blvd., 4830 W.Pyle Ave. y 6430 N. Durango Drive, entrada gratuita. distillbar.com

Fresh Wata Studios

La celebración de Nochevieja “Espaciosa”, una fiesta temática espacial, presenta una cuenta regresiva de astronautas, cócteles cósmicos sin resaca del bioquímico de la NASA Alex Ott, DJs, actuaciones en vivo, instalaciones de arte, comidas y bebidas saludables y más, en 3905 W . Diablo Drive. La admisión general comienza en $ 60, incluye barra libre de dos horas; VIP comienza en $ 150; reservas de mesa están disponibles en spaciousnye.com.

Hofbrauhaus Las Vegas

La celebración comienza a las 2 p.m. con entretenimiento, especialidades de comida alemana, sorteos, entrega de bolitas y brindis de cerveza gratis a las 3 p.m. La fiesta de la tarde está programada para celebrar con juerguistas en Munich. hofbrauhauslasvegas.com

Italian American Club

Fiesta de fin de año con Jerry Tiffe y su banda de seis integrantes, cena buffet italiana, brindis con champán y más, a partir de las 7 p.m. en 2333 E. Sahara Ave., $ 135. iacvegas.com; 702-457-3866.

Lake las Vegas

El crucero de Nochevieja a bordo del yate La Contessa, de 11 a.m. a 12:30 a.m., $ 50, incluye una copa de champán, entremeses, un DJ, bailes y favores de fiesta. thevillagelakelasvegas.com

Lucky’s Lounge

Con DJ C Boogie, brindis con champaña, bebidas especiales por $5 y tragos, un buffet y más, a partir de las 9 p.m. en 7345 S. JonesBlvd., entrada gratuita. luckysloungelv.com

Remedy’s

Cuenta con un DJ, bebidas especiales, adornos para la fiesta y un brindis con champán a partir de las 9 p.m. en 3265 St. Rose Parkway, Henderson, y 530 Conestoga Way, Henderson, entrada gratuita. remedystavern.com

Topgolf Las Vegas

Los paquetes de la Bahía de Año Nuevo para un mínimo de tres invitados y un máximo de ocho por bahía de bateo comienzan en $ 99 por persona, incluyen tres horas de juego ilimitado de golf de 9 p.m. hasta la medianoche, barra libre de tres horas, tostadas con champaña y favores de fiesta en los niveles 1 y 2 solamente. Los paquetes también están disponibles para los niveles 3 y 4. El lugar estará abierto a walk-ins.topgolf.com/lasvegas.

Wildfire Casino and Lanes

Fiesta Cósmica de Noche de año nuevo de 9:30 p.m. a 12:30 a.m. por $ 100 por línea con un máximo de cinco personas (aumenta a $ 125 el día 26 de diciembre) en 4451 E. Sunset Road, llame al 702-736-2695 para reservar un carril.