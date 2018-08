Artistas de Las Vegas en la industria de la música recuerdan la vida de Aretha Franklin

En 1969, Aretha Franklin hizo su debut en Las Vegas en el salón de exhibición original del Caesars Palace, pese a que no fue su lugar de estilo preferido en ese entonces.

“Durante ese tiempo estuve haciendo conciertos de una sola noche y no era necesariamente un artista tipo showroom”, le dijo al Review-Journal en 2012. “Mi presentación no se orientó a eso”.

Sin embargo, Franklin se presentaría aquí varias veces durante las décadas siguientes y tenía un fuerte seguimiento local.

Esto es lo que algunos artistas de Las Vegas en la industria y sus alrededores tuvieron que decir sobre su muerte el jueves:

■ Earl Turner, cantante / compositor / actor.

“Se le consideraba la Reina del Soul, pero simplemente era la Reina de la Música. Era una de esas voces que nunca volveremos a escuchar. Era una presencia regia en la industria del entretenimiento, para Estados Unidos, no solo en la música R&B o la música Soul. Ella personificó América a través de su música, a través de su voz, a través de su misma presencia. Era más grande que sus canciones o sus discos. Ella fue una de esas personas que está por encima y más allá de todo. Era importante, es importante”.

■ Sonny Charles, cantante / líder de The Checkmates.

“La conocí cuando tenía 21 años; todavía estaba haciendo cosas de gospel en Detroit. Estábamos recién salidos del servicio y conseguimos un trabajo en un club llamado Gay Haven en Detroit. Fue un concierto de dos semanas y estábamos allí trabajando, y de repente entró esta chica, Aretha Franklin. Ella vino tres noches seguidas. Una señora agradable, ¡Ojalá la hubiéramos contratado!

“Ella trascendió el gospel a la música secular, y lo hizo muy bien, al mismo tiempo que se mantuvo en contacto con sus raíces evangélicas. Su voz era tan poderosa, la forma en que expresaba. Una gran artista, única en la vida, fue tan especial”.

■ David Tatlock, cantante principal de The Soul Juice Band.

“Mucha gente no se da cuenta de que Aretha no era solo una increíble e icónica cantante, sino que también era una gran pianista y compositora. Sus raíces se plantaron firmemente en el gospel mientras viajaba con su padre como cantante/músico y aprendió la mayor parte de su trabajo de piano temprano de James Cleveland, el ícono del gran gospel. Yo empecé en gospel y siempre me han gustado sus álbumes de ese género. Su singular expresividad vocal hizo que cualquier canción valiera la pena escucharla. Ella ayudó a crear una gran banda sonora estadounidense para nuestras vidas y será profundamente extrañada en el mundo de la música. Tenía el increíble soulfulness que solo se encuentra una vez en la vida”.

■ Bubba Knight, cantante y compositor en Gladys Knight & the Pips.

“Ella tenía un nivel de logros en el negocio del entretenimiento al que todos aspiramos porque sus discos y sus canciones alcanzaron tales alturas y llegaron a tanta gente. Esa fue una de las cosas que queríamos lograr como Gladys Knight & the Pips también. Queríamos que nuestra música llegara a personas como Aretha y que tuviéramos un impacto en ellos donde tendríamos longevidad como ella. Ella era como una marca que queríamos alcanzar”.

“Trabajamos en muchos festivales y cosas así juntos para tener la oportunidad de pasar por su camerino, darle un abrazo y saludarla. Disfruté estar en presencia de Aretha. Ella siempre será la “Reina del Soul” para siempre, debido a la marca que dejó. Podías sentir a Aretha cuando cantaba, podías sentirla, sentir su espíritu”.

■ Shanda Cisneros, cantante de Shanda & The Howlers.

“Era una mujer increíble, fuerte y poderosa, como su voz. ¡Y qué voz! Esa voz nunca será replicada. Ella fue una inspiración para mí. Parece casi apropiado que haya fallecido el aniversario de la muerte de Elvis: “La Reina y el Rey”.

■ Rich Rosen, propietario de Wax Trax Records.

“Wax Trax recuerda a Aretha Franklin desde que estaba con el sello Chess, cuando su padre era ministro y también cantaba. He estado vendiendo sus discos desde el comienzo de su carrera, y de mi carrera, en discos de 45 y LP. Ella fue una leyenda desde el principio”.