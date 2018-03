Blink-182 anuncia la residencia en Las Vegas

Mark Hoppus de blink-182 se presenta durante la noche uno de Holiday Havoc en The Pearl Concert Theatre en el hotel-casino Palms el jueves 8 de diciembre de 2016. (Miranda Alam / Las Vegas Review-Journal) @miranda_alam

“Supongo que esto está creciendo”: los pilares del pop-punk, Blink-182, se establecerán en el Palms con una temporada de 16 shows en la renovada Pearl.

Conocida como la residencia del “Rey del Fin de Semana”, la carrera de la banda en el Palms inicia el 26 y 27 de mayo e incluye fechas en junio (8-9, 15-16, 23-24), octubre (26-27) y noviembre (2 -3, 9-10, 16-17).

Este será el primer compromiso extendido en la nueva imagen de Pearl, que se cerró para renovaciones en diciembre después de que The Killers encabezara el desempeño de “Holiday Havoc” como parte de una renovación de toda la propiedad de 620 millones de dólares.

Para Blink-182, cuyo éxito de 1997 “Dammit” los lanzó al disco de platino y que se han mantenido como una de las bandas más populares del pop punk desde entonces, es su serie más extensa de shows en Las Vegas.

La banda tocó por última vez aquí como parte del festival “Life is Beautiful” el pasado mes de septiembre.

Las entradas para la residencia “Kings of the Weekend” comienzan en $59 y saldrán a la venta a las 10 a.m. del viernes.