Coachella 2019 presenta a Ariana Grande y Childish Gambino como principales en la cartelera

Este viernes, 21 de septiembre, foto de archivo de 2018, Childish Gambino se presenta en el Festival de Música iHeartRadio 2018, Día 1, que se realiza en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Los organizadores del Festival de Música y Artes de Coachella Valley de 2019 anunciaron los principales actos programados para aparecer en el evento de varios días de abril. Goldenvoice, la promotora del evento, dijo el miércoles por la noche, 2 de enero de 2019, que los grandes nombres programados para presentarse en el evento de dos fines de semana del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril incluyen a Ariana Grande, Childish Gambino , Tame Impala y Janelle Monae. (Foto por John Salangsang / Invision / AP, Archivo)

En esta foto de archivo del 6 de agosto de 2015, Tame Impala se presenta en el Hollywood Forever Cemetery en Los Ángeles. Los organizadores del Festival de Música y Artes de Coachella Valley de 2019 anunciaron los principales actos programados para aparecer en el evento de varios días de abril. Goldenvoice, la promotora del evento, dijo el miércoles por la noche, 2 de enero de 2019, que los grandes nombres programados para presentarse en el evento de dos fines de semana del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril incluyen a Ariana Grande, Childish Gambino , Tame Impala y Janelle Monae. (Foto por Rich Fury / Invision / AP, Archivo)

En esta foto de archivo del 5 de octubre de 2015, Kevin Parker de la banda Tame Impala se presenta en concierto durante su "Currents Tour 2015" en el Tower Theatre en Upper Darby, Pa. Los organizadores del 2019 Coachella Valley Music and Arts Festival han anunciado Los mejores actos programados para aparecer en el evento de varios días en abril. Goldenvoice, la promotora del evento, dijo el miércoles por la noche, 2 de enero de 2019, que los grandes nombres programados para presentarse en el evento de dos fines de semana del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril incluyen a Ariana Grande, Childish Gambino , Tame Impala y Janelle Monae. (Foto por Owen Sweeney / Invision / AP, Archivo)

En este jueves, 6 de diciembre, foto de archivo de 2018, Ariana Grande asiste al 13º evento anual de Billboard Women in Music en el Pier 36, en Nueva York. Los organizadores del Festival de Música y Artes de Coachella Valley de 2019 anunciaron los principales actos programados para aparecer en el evento de varios días de abril. Goldenvoice, el promotor del evento, dijo el miércoles por la noche, el 2 de enero de 2019, que los grandes nombres programados para presentarse en el evento de dos fines de semana del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril incluyen a Grande, Childish Gambino, Tame Impala y Janelle Monae. (Foto por Evan Agostini / Invision / AP, Archivo)

LOS ÁNGELES – Los organizadores del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2019 anunciaron los principales actos programados para aparecer en el evento de varios días en abril.

Goldenvoice, el promotor del evento, dijo el miércoles por la noche que los grandes nombres programados para presentarse en el evento de dos fines de semana en el sur de California del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril incluyen Ariana Grande, Childish Gambino, Tame Impala y Janelle Monáe. Otros artistas reservados para jugar en el evento incluyen el 1975, DJ Snake, Diplo, Solange y Weezer.

En 2018, Grande culminó un año exitoso como estrella del pop que incluyó otro álbum No. 1 con “Sweetener” y varios éxitos, desde “No Tears Left to Cry” a “God Is a Woman” a “Breathin”.

Coachella es conocida como el festival para músicos y chicos cool. Las entradas salen a la venta el viernes.