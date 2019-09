El fundador de Motown, Berry Gordy, dona 4 mdd para expansión del museo

ARCHIVO: En esta foto de archivo del 21 de octubre de 2014, el fundador de Motown Records, Berry Gordy Jr., es entrevistado en el Museo Motown en Detroit. Él donará 4 mdd para un proyecto de expansión al museo ubicado en el edificio de Detroit donde construyó su imperio musical. El Museo Motown anunció el miércoles, 4 de septiembre de 2019, que el regalo de Gordy es la mayor donación individual al proyecto. Coincide con el aniversario 60 de Motown. (Foto AP / Roger Schneider, Archivo)

ARCHIVO: En esta foto de archivo del 9 de junio de 2019, se muestra el exterior del Museo Motown en Detroit. El fundador de Motown Records, Berry Gordy Jr., donará 4 midd para un proyecto de expansión al museo ubicado en el edificio de Detroit donde construyó su imperio musical. El Museo Motown anunció el miércoles, 4 de septiembre de 2019, que el regalo de Gordy es la mayor donación individual al proyecto. Coincide con el aniversario 60 de Motown. (Foto AP / Roger Schneider, Archivo)

DETROIT — El fundador de Motown Records, Berry Gordy Jr., donará cuatro millones de dólares para un proyecto de expansión de un museo ubicado en el edificio de Detroit donde construyó su imperio musical, anunciaron representantes el miércoles.

El regalo de Gordy, que coincide con el aniversario número 60 de la compañía, es la mayor donación individual al proyecto anunciado oficialmente en 2016, declaró el Museo Motown. Ha atraído contribuciones de individuos, filantropías y compañías automotrices, incluido el antiguo empleador de Gordy, Ford Motor Co. Gordy describió durante mucho tiempo que la industria automotriz le sirvió de inspiración para lo que se convertiría en una línea de ensamblaje de éxitos musicales.

“Estoy entusiasmado con el futuro del Museo Motown y feliz de apoyarlo”, comentó Gordy en un comunicado. “El museo ampliado no solo entretendrá y contará las historias de personas talentosas y creativas que tuvieron éxito contra viento y marea, sino que también inspirará y creará oportunidades para que las personas exploren sus sueños de la misma manera que yo hice con los míos. No podría estar más orgulloso de ser parte de eso”.

Gordy lanzó Motown en 1959, trasladó la disquera a Los Ángeles en 1972 y la vendió en 1988. Su difunta hermana, Esther Gordy Edwards, fundó el museo en la antigua sede de “Hitsville USA” en West Grand Boulevard en 1985. Cuando Edwards murió en 2011, Gordy, quien previamente donó propiedades, artefactos y dinero al museo, le atribuyó haber convertido “la llamada basura abandonada, en un fenomenal monumento de clase mundial en el lugar donde comenzó Hitsville”.

Los planes de expansión del museo incluyen exhibiciones interactivas, un teatro de espectáculos, estudios de grabación, un área minorista ampliada y espacios para reuniones. Los representantes del museo apuntan que no revelarán totales de la recaudación de fondos.

Robin Terry, directora ejecutiva del Museo Motown y sobrina nieta de Gordy, expuso en el comunicado que su donación “promueve nuestra visión de hacer del museo expandido un destino educativo y de entretenimiento de clase mundial que garantice la inspiración de Motown para las futuras generaciones”.

La lista de artistas de Motown de la era de Detroit incluía The Supremes, Miracles, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, Stevie Wonder, los Jackson 5, The Four Tops y Temptations.