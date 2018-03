Gwen Stefani en línea para residencia en El Strip de Las Vegas

Gwen Stefani en la Arena T-Mobile el viernes, 19 de agosto de 2016, en Las Vegas. (Tom Donoghue)

Parece que Gwen Stefani mostró sus cartas en el Teatro Zappos el domingo por la noche.

En medio de la información de la escena de entretenimiento en Vegasville que está planeando una residencia en el Teatro Zappos, Stefani publicó una foto detrás del escenario con Jennifer López después del show de López el domingo por la noche. Stefani comentó: “@jlo tu show en Las Vegas fue tan bueno”. Su presencia y su publicación refuerzan los informes de las fuentes durante la semana que Stefani planea tocar en el antiguo teatro Axis, reemplazando a Britney Spears como cabeza del cartel recurrente en el lugar (el domingo, Publiqué una nota indicando una residencia de Stefani o de No Doubt).

Sin embargo, los funcionarios de Caesars Entertainment aún no han publicado un anuncio de residencia de Stefani.

El periodista de celebridades y personalidad de televisión Perez Hilton (en la ciudad durante el fin de semana para el show benéfico One Night For One Drop en Mandalay Bay) y US Weekly publicaron historias el domingo informando los planes de Stefani para tocar “The Zap”. US Weekly citó a una fuente que dijo: “Ella fue al show anoche para ver el lugar donde tocará. ¡Estuvo bailando toda la noche!”

Stefani, una coach en “The Voice” de NBC, tocó recientemente en El Strip el 19 de agosto de 2016, un espectáculo en la Arena T-Mobile.