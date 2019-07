Gwen Stefani evoca bandas sonoras e influencias ska en sus shows de Las Vegas

Gwen Stefani, show principal del teatro Zappos de Planet Hollywood, se muestra durante su producción "Just A Girl". (Todd Stefani / Robb Dipple)

Gwen Stefani y Blake Shelton llegan a la alfombra roja para su nueva residencia en Planet Hollywood en Las Vegas, el jueves 28 de junio de 2018. (Sam Morris / Oficina de Noticias de Las Vegas)

Gwen Stefani creció obsesionada con las bandas sonoras de musicales y viejas películas de Hollywood, también fue influenciada por la escena ska del Condado de Orange.

Esos son los pilares de su residencia en el teatro Zappos en Planet Hollywood.

“Crecí obsesionada con ‘Evita’ y ‘Annie’, y ‘The Sound of Music’ era mi película favorita”, dice Stefani. “Y temprano con ‘No Doubt’, que fue fundada por mi hermano y yo (Eric Stefani), nos atrajo a Madness, esa banda, cuando estaban en escena, eran cómicos pero hacían lo suyo. Así que esta residencia es un entorno donde presento todas mis pasiones”.

“Just a Girl”, una serie llamativa de números de producción autobiográfica a lo largo de los 33 años de la extraordinaria carrera de Stefani, regresa al Teatro Zappos este viernes y sábado. En total, Stefani encabezará 10 fechas hasta el 26 de julio. Esto fue lo más destacado de nuestro reciente chat telefónico:

Protagonizar su propio programa de producción es “simplemente monstruoso”: “Siempre he cantado en una banda todos estos años y terminar con mi propio programa es simplemente monstruoso”, expresa Stefani. “Pero al mismo tiempo se siente muy bien, pasé de estar en un ambiente más masculino, a sacar a relucir todas las cosas que amo que son las mujeres: cambios de vestuario, peinado y maquillaje, producción musical. No es duda, reúne todo lo que amo de la manera que puedo hacerlo”.

“Hollaback”, la inauguración del espectáculo, es un viaje en el tiempo: el número inicia el espectáculo con un conjunto cargado de bananas gigantes, tubas y bailarinas que desfilan por una escalera doble. “Quería empezar con: ‘estoy en Las Vegas, así es como veo a Las Vegas’ y ‘Hollaback’ es como mi canción más grande en el sentido de que cuando la gente me ve, deletrea ‘Banana’ para mí”, confiesa Stefani, riendo. “La escalera, los accesorios de estilo antiguo donde todo brilla, las plumas y las bailarinas, definitivamente son las que yo trato de presentar como todo lo que amo de Las Vegas y le pongo una canción moderna”.

Originalmente, No Doubt quería atinarle al punk rock: “Cuando empezamos, todos estábamos unidos por el género musical incluso más que los artistas en particular, y unía y definía a las personas, como ‘¿Te gusta eso? ¡A mí también!’” Relata Stefani. “Con nosotros, No Doubt deseaba que fuera una banda de punk, pero desafortunadamente yo era la cantante y no me consideraba una punk muy grande. Así que nos tropezamos con otros géneros y nos convertimos en una especie de tontería y teatro en el escenario, a nuestra manera”.

El marido es una caja de resonancia: Blake Shelton brinda consejos para el espectáculo teatral, pero de manera informal. “Siento como si fuera mi mejor amigo; hablamos de todo, pero él realmente no asiste a las reuniones”, dice Stefani. “Definitivamente está conmigo, y compartimos ideas entre nosotros y él es simplemente un artista y persona increíble. También le ha encantado ver el espectáculo en Las Vegas”.

Encore por esta rivalidad

Los combatientes de la NBA de una época pasada, Magic Johnson y Larry Bird, aparecen en el nuevo video en línea de 90 segundos que promueve la apertura del Encore Boston. Establecido con la canción “Nothing But the Best” de Frank Sinatra, el clip es coprotagonizado por los protagonistas residentes de Wynn/Encore The Chainsmokers. La campaña está preparada para celebrar el compromiso del resort con la experiencia de lujo y también muestra ascensores dorados que ascienden a través de las nubes. Es una especie de ambiente Willie Wonka en un hotel.

Es un mundo de Spiegel

La nueva producción de Las Vegas Strip “Atomic Saloon Show” se está ensayando en Escocia para su debut el 1º de agosto en el Ediburgh Festival Fringe. La estrella de la serie, Madame Boozy Skunkton, es familiar a las producciones de Vegas: es la actriz cómica británica Petra Massey de Spymonkey, una de las payasas originales de “Zumanity” en el New York-New York.

La carrera de Edimburgo, que concluye el 25 de agosto, es la primera vez que el productor de espectáculos Spiegelworld ha debutado un título en el extranjero para un estreno en Estados Unidos. “Atomic Saloon Show”, que tiene un acrónimo que no deberíamos usar en una publicación familiar (estoy seguro de que es una coincidencia), se abre en septiembre en The Grand Canal Shoppes en el Venetian.

¡Strip Show!

El Burlesque Hall of Fame, que, como sabemos, es el único museo de burlesque del mundo, presenta “Liber-TEASE” a las 7 p.m. del viernes (puertas abren a las 5:30 p.m.) en el Centro de Eventos de Ron DeCar. Las incondicionales burlescas de Las Vegas, Blanche DeBris, Raquel Reed, Bettina May, Tana The Tattooed Lady, Buttercup y Sweetie Bird encabezan la alineación. Jesssabelle Thunder, “The 8th and 9th World Wonder”, pertenece a L.A., y las leyendas Gina Bon Bon y Tiffany Carter también están programadas para aparecer.

La entrada general cuesta $29, un boleto VIP para el buffet cuesta $39 y el boleto VIP para la cena cuesta $49. Todos los ingresos van al Burlesque Hall of Fame sin fines de lucro en Las Vegas. Vaya a BHOF.link/libertease para obtener información.