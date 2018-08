Inaugurará Lady Gaga shows en Las Vegas en diciembre

agosto 7, 2018 - 11:54 am

Lady Gaga firma su contrato de dos años y multishows para cantar en The Park Theatre el miércoles, 19 de diciembre de 2017. (Alex Dolan)

Lady Gaga ha demostrado en sus presentaciones en vivo en Las Vegas que puede ofrecer espectáculos, y también conciertos con un ambiente informal y de cabaret.

Habitará ambos estilos en su próxima residencia en Park Theatre en Park MGM. Todo comienza a las 8 p.m. el 28 de diciembre.

La dosis doble es: “Lady Gaga Enigma”, un nuevo programa de producción salpicado de sus numerosos éxitos; y “Lady Gaga Jazz & Piano”, una muestra más casual e íntima de sus canciones y números familiares del Great American Songbook. Ella ha co-protagonizado con Tony Bennett en tales producciones de clásicos, en el Chelsea at The Cosmopolitan of Las Vegas.

En resumen, se trata de dos producciones distintas de la superestrella del pop, que recientemente tocó en el Strip en T-Mobile Arena en diciembre. Ella se ha comprometido formalmente con al menos 27 fechas hasta noviembre de 2019.

En un comunicado del anuncio de hoy, Lady Gaga dijo: “No puedo esperar para compartir ‘Enigma’ con todos mis fans y con Las Vegas. Estamos creando un espectáculo diferente a todo lo que he hecho antes”.

“Será una celebración de todo lo que es único y diferente dentro de nosotros, los desafíos de la valentía se pueden superar con la creatividad y el coraje que surgen de la adversidad, el amor y la música”.

El presidente de MGM Resorts International, Bill Hornbuckle, mencionó: “Trabajar con Lady Gaga y su equipo ha sido lo más destacado de mi carrera profesional. Lo que ella está planeando para el público de Las Vegas es espectacular. Darle la bienvenida a nuestra familia posicionará firmemente a Park MGM como el nuevo destino más emocionante de la ciudad”.

Entradas para ambas producciones, a las 8 p.m. los horarios de espectáculo, comienzan en $77.90 (sin incluir tarifas) y salen a la venta al público en general a las 10 a.m. del lunes. También habrá disponible un número limitado de paquetes VIP, incluidos meet and greets. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster o en línea en Ticketmaster.com o GagaVegas.com. Los boletos también se pueden comprar a través del Centro de llamadas internacionales de MGM Resorts al (866) 740-7711.

El sitio de Ticketmaster especifica qué show realizará. El primer show de “Jazz & Piano” es el 20 de enero, seguido por actuaciones bajo ese título el 3 de febrero, el 2 de junio y el 9 de junio. Junto con la noche de apertura anunciada, Gaga también se presentará a las 8 pm del 30 de diciembre al 31.

Los shows de Gaga son una asociación de MGM Resorts, la compañía de tarjetas de crédito Citi y Live Nation.

Los espectáculos parecen permitir el acceso de teléfonos móviles a Park Theatre, donde Bruno Mars y Chris Rock han requerido que los teléfonos se instalen o se dejen para sus actuaciones en el lugar. La lista de restricciones de Ticketmaster establece, en parte: “No se permiten grabadoras de audio, ni fotografías con flash ni alimentos externos”. No se trata específicamente de prohibir los teléfonos celulares, aunque por supuesto pueden grabar audio.

Según los informes, el Park Theatre también planea una residencia sin anunciarse para los íconos del rock clásico Aerosmith el próximo año. Stevie Wonder actualmente encabeza el teatro los miércoles, viernes y sábados.

Lady Gaga también es co-protagonista en el próximo remake de “A Star is Born”, junto a Bradley Cooper, que también dirige. La película se estrena el 5 de octubre y se dice que su actuación es excelente.