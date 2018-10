¡Lady Antebellum anuncia residencia en el Palms!

octubre 24, 2018 - 11:12 am

Lady Antebellum, desde la izquierda, Charles Kelley, Hillary Scott y Dave Haywood, tocarán una serie de 16 conciertos en el Pearl Concert Theatre en Palms a partir del 8 de febrero de 2019. (John Shearer)

El nombre de la próxima residencia de Lady Antebellum en el Pearl Concert Theatre en Palms es “Our Kind of Vegas”. Un título bastante simple, como una obra de Las Vegas del single de la banda del 2007, “Our Kind of Love”.

Pero en lo profundo de una conversación telefónica sobre esa residencia, que inicia el 8 de febrero, la cantante y compositora Hillary Scott toca una frase, “Un nivel diferente de credibilidad”.

Es ideal para un álbum, un single o incluso un compromiso de devolución. También se adapta a la actitud de la banda, ya que trabaja incansablemente para avanzar en su composición de canciones, musicalidad y espectáculo teatral.

“Queremos hacer algo especial para que los lugareños y nativos de Las Vegas quieran venir a vernos”, dijo Scott durante una conversación telefónica el martes por la mañana. “Eso sería un nivel de credibilidad completamente diferente”.

Ante la sugerencia de que sería el gran nombre para un futuro proyecto de Lady A, Scott se echó a reír y dijo: “Eso sería totalmente increíble”.

Por ahora, Scott y Lady A han anunciado una serie de 16 shows en el Pearl que se presentarán en sus cinco estrenos del 8 al 16 de febrero y continuarán en fechas seleccionadas del 10 al 18 de agosto y del 23 al 31 de agosto. (Los boletos comienzan desde $34.95 y salen a la venta a las 10 a.m. del 2 de noviembre a través de Ticketmaster).

La vida y la carrera de Scott se han entrelazado durante mucho tiempo con Las Vegas. Señala lo obvio: Lady A ha obtenido un octeto de los Premios de la Academia de Música Country en MGM Grand Garden Arena, incluidos sus dos primeros, el mejor Grupo Vocal del Año y el mejor Nuevo Dúo o Grupo Vocal en 2008.

Scott también ha celebrado todos sus cumpleaños en los últimos 10 años en VegasVille.

“Tengo un cumpleaños el 1 de abril, que siempre está cerca de los ACM”, dijo. “Mi cumpleaños siempre es parte de ese evento en Las Vegas. Una gran parte de mi vida y nuestra carrera está arraigada allí, de alguna manera”.

Scott dijo que ella y sus compañeros de banda Dave Haywood y Charles Kelley están desarrollando un enfoque de canción-historia-canción para encabezar en The Pearl.

“Somos compositores de canciones, en primer lugar, antes de ser un grupo musical”, señaló. “Tendremos un balance de grandes momentos e historias, cómo y por qué escribimos estas canciones, y esperamos llevar a nuestros amigos de la composición al escenario con nosotros”.

Scott parece abierta a recibir peticiones, en vivo, en el teatro.

“Estamos hablando de un lugar que tiene 2 mil 500 asientos, y puedes escuchar a la gente en la décima fila gritarte títulos de canciones”, comentó Scott. “Lo hemos hecho antes en nuestra carrera (ríe), mucho”.

Scott considera la lista de los principales artistas del cartel en Pearl, que se renovó a fines del año pasado y se volvió a lanzar en enero. The Killers, Adam Ant, Blink-182 y Simple Minds (solo el fin de semana pasado) se encuentran entre los que han tocado allí en el último año.

“Es realmente un honor, poder tocar en un lugar así, y ver a todos esos artistas”, comentó Scott. “Cuando llego allí, una cosa que realmente quiero hacer aparte de concentrarme y tocar en un lugar por un tiempo, es ver tanta música en vivo como sea posible. Algunos de mis artistas favoritos en todo el mundo están ahí”.

La lista de canciones aún se está construyendo, pero Scott informó: “Tendremos canciones familiares y una combinación de dónde estamos en nuestras vidas y carreras. Es un espectáculo general, quiénes somos como una banda después de 10 años, diferentes capas de quiénes somos como artistas y algunas canciones que probablemente hayan escuchado en álbumes pero nunca antes en el escenario”.

Esperen por “Love Don’t Not Here”, “Need You Now” y “American Honey” estar en la mezcla. Si no lo están, intenten gritarlas.

Scott agregó que está “totalmente humilde” por la próxima residencia en Las Vegas, producida por el gigante de la reserva de conciertos Live Nation. Pero volvió a recordar a las raíces de la banda, durante un tiempo y un concierto que fue humillante de una manera diferente.

Poco después de formarse en 2007, la banda entonces desconocida estaba en una gira promocional de radio FM y reservó en un evento en una estación de servicio/mini mart en los suburbios de Milwaukee. El concierto comenzó a las 5:45 a.m., y también se llevó a cabo el primer día de la temporada de caza de ciervos.

“Fue en la madrugada, y estábamos haciendo una serenata con los chicos que toman café solo y salen a cazar ciervos”, comentó Scott. “Solo fueron para meterse cafeína que corriera por sus venas, no para escuchar a un grupo de veinteañeros de los que nadie conocía tocar en un estacionamiento”.

La historia se ha convertido en parte de la tradición de Lady A. Más tarde ese año, su álbum llegó al número 1 en las listas de Country. Ahora son ganadores de premios, superestrellas del país y cabezas de cartelera de Las Vegas, logrando un nivel de credibilidad completamente diferente.